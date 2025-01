Nba: KAT trascina i Knicks, cadono Dallas e Orlando. Ok Denver

NEW ORLEANS PELICANS-MIAMI HEAT 108-119

Ottima prova di Miami contro New Orleans, in un match che vede gli Heat prendere da subito in mano le redini della partita e vincere poi 119-108. La formazione di coach Spoelstra dimostra la propria superiorità in tutti i quarti e amministra senza troppi problemi un risultato praticamente mai in bilico, grazie ai 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi di Bam Adebayo, ma anche ai 34 punti e 4 assist di Tyler Herro. Lieta notizia per Miami sono pure i 25 minuti giocati da Jimmy Butler, nei quali il faro degli Heat riesce a mettere insieme 9 punti e 4 rimbalzi, mentre per New Orleans non sono abbastanza i 34 punti di Trey Murphy e i 22 punti di CJ McCollum. I Pelicans restano fanalino di coda a Ovest. Miami rafforza il sesto posto a Est.