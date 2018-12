Nba, Juventus Night a New York con sorpresa: vincono i Nets

08/12/2018

Sorpresa al Barclays Center dove nella notte è andata in scena la Juventus Night: il palazzetto dei Brooklyn Nets si è colorato ancor più di bianconero ospitando prima la sfida con l'Inter (che i tifosi bianconeri di New York hanno visto in tv con David Trezeguet) poi la partita contro i Toronto Raptors, favoriti ma alla fine sconfitti. Da Torino erano arrivate le coppe dello scudetto e della Coppa Italia e le sagome di Cristiano Ronaldo, Chiellini e Dybala: un'operazione di marketing che ha fatto felici i tifosi Nba con la Juve nel cuore.