Nba in lutto: i Celtics piangono Havlicek, l'uomo dei record e degli otto anelli

26/04/2019

Lutto nel mondo della NBA. John Havlicek, Hall of Fame e miglior marcatore di tutti i tempi dei Boston Celtics, è morto giovedì in Florida. Aveva 79 anni. Havlicek ha trascorso tutte e 16 le stagioni della sua carriera nell'Nba con i Celtics, con cui ha vinto otto titoli Nba ed è stato selezionato per 13 volte per l'All Star Game. Soffriva da tempo del morbo di Parkinson.



La notizia della morte è stata diffusa dagli stessi Boston Celtics in un comunicato, in cui descrivono l'ex campione un uomo "premuroso e generoso" e definendolo il perfetto giocatore di squadra. Il commissioner della NBA Adam Silver ha detto che Havlicek è stato protagonista in alcuni dei "momenti più iconici" della storia della NBA. "John Havlicek era un amico meraviglioso che rappresentava il meglio della NBA", ha aggiunto Silver.