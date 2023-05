Nba: il figlio di Lebron James giocherà in California per la Usc

BASKET

Lo ha annunciato lo stesso Bronny James sui social

© Getty Images Bronny James, il figlio maggiore della superstar Nba LeBron James attualmente impegnato nei play-off con i Los Angeles Lakers, giocherà con l'Università della California del Sud (Usc). Lo ha reso noto lo stesso Bronny sui social, postando una sua foto nello spogliatoio della Usc con queste parole: "Pronto a lottare". Il talentuoso studente di 18 anni è considerato uno dei migliori playmaker del paese.

Ha terminato il suo ultimo anno di liceo a Sierra Canyon, Los Angeles, segnando 15 punti in una partita di fine anno con i migliori candidati all'università, con cinque tiri da tre punti. Suo padre, LeBron, il miglior marcatore della storia dell'Nba, vincitore di quattro campionati, ha più volte espresso il desiderio di giocare in lega con suo figlio come compagno di squadra, quando quest'ultimo potrà essere scelto da qualsiasi franchigia.

Bronny, che compie 20 anni nell'ottobre 2024, lo stesso mese che segna l'inizio della stagione 2024-25, potrà essere eleggibile per il draft di quell'anno. Suo padre compie 40 anni a dicembre.