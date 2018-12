Nba: i Pistons sgambettano Golden State, i Knicks battono a sorpresa i Bucks all'overtime

02/12/2018

Milwaukee Bucks-New York Knicks 134-136 OT

Sconfitta a sorpresa per i Bucks, che fanno un passo falso in quel di New York. Grande partita per i padroni di casa che hanno saputo gestire al meglio le loro forze fino al supplementare, mettendo a segno importanti numeri, in particolare con Mudiay (28) e Knox (26): i due, supportati da Hardaway Jr. (21) e Dotson (21), riescono nell'impresa di abbattere una delle migliori squadre dell’intera lega. Partita da non potersi definire negativa per i Bucks che comunque grazie a Antetokounmpo (33 con 19 rimbalzi), Bledsoe (27) e Brogdon (22) riescono a giocare un'ottima partita.



Golden State Warriors-Detroit Pistons 102-111

Notte del ritorno in campo di Steph Curry (fermo ai box per un infortunio alla caviglia), il quale festeggia il suo rientro con ben 27 punti in 36 minuti di gioco. Festeggiano però anche i Pistons, autori di un'ottima partita, premiata con la vittoria finale: protagonisti della notte il duo formato da Griffin (26) e Drummond (16 con 19 rimbalzi). Bene per i Pistons anche Jackson (17) e Johnson (19). Complessivamente male i Warriors che, oltre a Curry, propone solamente altri due giocatori in doppia cifra: Thompson (21) e Durant (28).



Brooklyn Nets-Washington Wizards 88-102

Nessun problema per Washington (9-14), che supera di misura Brooklyn (8-16). I punti di differenza tra le due squadre al termine dei quattro quarti saranno 14. Sono solo sei in giocatori in doppia cifra nell'intera partita, tre per squadra. I Wizards propongono Wall con i suoi 30 punti (top scorer di gara), Morris (20) e Beal (22). Nei Nets invece Crabbe (14), Carroll (10) e Hollis-Jefferson (11).



Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 106-95

Tutto liscio per la franchigia canadese, che rimane ai vertici della Eastern Conference con un record di 20-4. Tutt'altra storia per i Cavs, attualmente nell'ultima posizione con 4 vittorie e 18 sconfitte. Partita tranquilla per Toronto, che vede Leonard realizzare ben 34 punti seguito dai 15 punti di VanVleet, Siakam e Green. Note positive per i Cavs solo da parte di Thompson (18 con 19 rimbalzi) e Clarkson (18).



Chicago Bulls-Houston Rockets 105-121

Ennesima sconfitta per i Bulls, che vedono aggiungere al loro record personale la sconfitta numero diciannove (5-19). I Rockets invece realizzano un importante risultato, cercando di trovare quella continuità che potrebbe portare pace in quel di Houston. Nella notte un ottimo Harden metterà a segno ben 30 punti, che, seguito da Capela (18 con 15 rimbalzi), Paul (12 con 13 assist) e Gordon (15), frutterà ai texani il successo numero undici (11-11). Nei Bulls ottima partita per LaVine (29) e Parker (21 con 12 rimbalzi), che però non saranno sufficienti per evitare la sconfitta.



Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 118-109

Successo importante per Boston che, proprio come Houston, è alla ricerca della continuità che l'aveva contraddistinte nella scorsa stagione. I Celtics ottengono così un risultato di grande valore considerando il periodo un po' grigio nell'ultimo periodo. Un ottimo Hayward da 30 punti, 9 rimbalzi e 8 assist (sfiorata la tripla doppia, lontana solo un rimbalzo e due assist), si propone come linea guida per il successo: a seguire l'ex Utah sono stati Tatum (19), Irving (21), Horford (15) e Morris (16). Per Minnesota invece buona prestazione per Towns (20), Covington (17 con 10 rimbalzi) ma soprattutto per Rose, autore di 26 punti partendo dalla panchina.



Indiana Pacers-Sacramento Kings 110-111

Sfida tra due delle squadre più interessanti della lega, con Indiana che, nonostante l’assenza della sua stella Oladipo, sta disputando ottime partite. I giovani Kings invece si stanno confermando come una delle sorprese del campionato. Nella notte Sacramento con Hield (18), Bogdan Bogdanovic (20) e Cauley-Stein (17 punti con 13 rimbalzi) riesce a difendere il parquet di casa portando così a casa l’undicesimo risultato positivo (11-11). Nei Pacers buona partita, nonostante la disfatta, per Bojan Bogdanovic (27), Turner (14 con 12 rimbalzi) e Collison (11 con 12 assist).