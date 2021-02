Nba: i Nets stendono i Lakers, Bucks sempre più a picco

NBA

LeBron e compagni non possono nulla davanti al dominio di Brooklyn, trascinata da Harden. Quinto ko di fila per Milwaukee

Prova di forza dei Brooklyn Nets, che rovinano la festa del 35.000 punti in carriera di LeBron James andando a imporsi 109-98 allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers. Nonostante l’assenza di Kevin Durant, i newyorkesi dominano con i 23 punti di James Harden. Per i Milwaukee Bucks arriva la quinta sconfitta consecutiva, battuti 110-96 dai Toronto Raptors. I Miami Heat passano 118-110 grazie alla coppia record Butler-Adebayo.

LOS ANGELES LAKERS-BROOKLYN NETS 98-109

I Nets dominano sul campo dei Lakers e ottengono il loro quinto successo consecutivo. Brooklyn vince tutti i primi tre quarti e tocca anche il +25 nel corso dell’ultimo, senza mai andare sotto le 9 lunghezze di vantaggio dal secondo quarto in poi. Merito della coppia formata da Kyrie Irving (16 punti con 7 rimbalzi e 5 assist) e James Harden (solita doppia doppia da 23 punti e 11 assist); ma soprattutto della grande serata al tiro dei loro compagni di squadra. Tolta infatti questa coppia, il resto della formazione newyorkese tira 15/27 dalla lunga distanza; persino migliore della percentuale ai liberi (15/24) di tutta Brooklyn messa assieme. I protagonisti principali sono un Joe Harris da 21 punti con 6/7 dalla lunga distanza e un chirurgico Timothe Luwawu Cabarrot (15 punti con 5 triple a segno in 27 minuti), punendo ogni scelta della difesa dei Lakers.

Per i campioni in carica, LeBron James fa il suo con 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist (14/23 dal campo, 1/6 da tre e 3/6) ai liberi, ma tra i suoi compagni solamente Kyle Kuzma (16+10) e Montrezl Harrell (10) hanno raggiunto la doppia cifra. A LeBron rimane la soddisfazione di essere diventato il terzo giocatore ogni epoca a segnare 35.000 punti in regular season, come sono riusciti solo Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone nella storia.

MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 96-110

I Milwaukee Bucks perdono il quinto match di fila: un evento che non capitava da quattro anni, a testimoniare il periodo molto complicato della squadra di coach Budenholzer. I Toronto Raptors, avanti fin da inizio partita grazie a un parziale di 21-4 ispirato soprattutto da Norman Powell, non tornano mai sotto le 10 lunghezze di vantaggio. La guardia dei canadesi pareggia il suo massimo in stagione segnando 29 punti con percentuali eccellenti (9/12 dal campo, 4/7 da tre, 7/8 ai liberi) mettendone 15 nel solo primo quarto, dando il via a una gara dominata dalla squadra di coach Nurse. Insieme a lui anche i 27 di Pascal Siakam, guidando una squadra ancora priva di Kyle Lowry anche a un vantaggio di 23 punti (17 quelli segnati da Fred VanVleet). Per Giannis Antetokounmpo ci sono 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, uscendo per falli nel finale di gara; tutto questo, però, si rivelerà insufficiente ai fini del risultato finale.

SACRAMENTO KINGS-MIAMI HEAT 110-118

I Miami Heat si rimettono in carreggiata dopo la rimonta subita da parte dei Golden State Warriors e ottengono un successo importante, non lasciandosi sfuggire una partita che avevano indirizzato andando avanti anche di 23 lunghezze. Le doppie doppie di Marvin Bagley (19+10) e De’Aaron Fox (11 con 10 assist) non servono ai Kings per evitare il quinto ko consecutivo. A guidare Miami nel tabellino sono i 27 punti di Tyler Herro in uscita dalla panchina insieme ai 20 di Duncan Robinson (5/11 da tre), il massimo stagionale da 22 di Kelly Olynyk e i 16 di Kendrick Nunn. Tuttavia, i grandi protagonisti di serata in casa Heat sono Bam Adebayo e Jimmy Butler, i quali chiudono entrambi in tripla doppia, diventando la prima coppia a riuscirci più di una volta nella storia di Miami. Il lungo degli Heat segna 16 punti, conditi da 12 rimbalzi e 10 assist in 36 minuti, mentre Butler firma la sua terza tripla doppia consecutiva (già record di franchigia) con 13 punti, 10 rimbalzi e 13 assist.