Nba: i Lakers vincono ancora e guidano a Ovest con Golden State

La notte dell'Nba ci consegna un'altra vittoria preziosa per i Los Angeles Lakers, che fanno due su due e guidano la Western Conference: al loro fianco, dopo il 123-116 sui Phoenix Suns, ci sono Golden State e i Pelicans. Doppietta vincente anche per Atlanta e Orlando a Est, così come per i Cavs. Si sbloccano i Knicks: 123-98 su Indiana, Haliburton a secco. Brutta prestazione per i Milwaukee Bucks: Chicago li batte 133-122. Fontecchio, solo 5 punti.