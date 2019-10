Nba: i Clippers dominano a San Francisco, Warriors sconfitti 141-122. Milwaukee passa a Houston

È una partenza stagionale a razzo quella dei Los Angeles Clippers che, dopo il successo contro i Lakers, vanno a vincere in casa dei Golden State Warriors con un secco 141-122. Protagonisti della prima partita di sempre al Chase Center sono Lou Williams e Kawhi Leonard, per una squadra che manda in doppia cifra sei giocatori e si conferma in uno strepitoso momento di forma, nonostante l’assenza di Paul George. Ottimi esordi in regular season per Milwaukee e Atlanta, che vanno a vincere rispettivamente a Houston e Detroit.



GOLDEN STATE WARRIORS-LOS ANGELES CLIPPERS 122-141

Debutto amaro e perdente in regular season per i Warriors, impotenti al Chase Center contro lo strapotere Clippers. Gli ospiti segnano il primo canestro del match e non si voltano più indietro, guidando per tutti i 48 minuti e allungando in maniera definitiva grazie ai 46 punti realizzati nel solo terzo quarto. Alla sirena finale sono sette i giocatori in doppia cifra per Los Angeles, guidati dai 22 di Lou Williams. A Kawhi Leonard bastano 21 minuti per dominare la sfida e chiudere i conti con un quarto d’anticipo. Per l’MVP delle ultime Finals sono 21 punti, 5 rimbalzi e soprattutto 9 assist (nuovo massimo in carriera). I Clippers fanno davvero paura in questo avvio di regular season. Discorso opposto invece per Golden State, in piena ricostruzione e alla ricerca di nuovi equilibri e gerarchie.

HOUSTON ROCKETS-MILWAUKEE BUCKS 111-117

Non basta un ottimo inizio di gara per i Rockets per avere la meglio contro i Bucks. I padroni di casa, infatti, chiudono il primo tempo con il massimo vantaggio di +16 (66-50), ma gli ospiti tornano a farsi sotto nel terzo quarto con un parziale di 12-2 e compiono il sorpasso a metà dell’ultimo periodo, per poi prendere il largo. Il migliore di Milwaukee è Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 30 punti, 11 assist e 13 rimbalzi in soli 28 minuti, costretto poi a lasciare il campo con cinque minuti d’anticipo a causa del raggiunto limite di falli. Per Houston figurano bene Russell Westbrook (24 punti, 7 assist e 16 rimbalzi) e James Harden (19 punti, 14 assist e 7 rimbalzi).

DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 100-117

Ottimo esordio stagionale per gli Hawks, che vanno a imporsi sul campo dei Pistons (reduci dal successo di Indianapolis) i quali restano in partita fino a poco dopo l’intervallo lungo. Il protagonista della gara è Trae Young, che inizia la sua seconda stagione Nba nel migliore dei modi: 38 punti e 9 assist, con una partenza a razzo da 16 punti nei primi 10 minuti della sfida. A fine primo tempo i suoi punti erano già 26, massimo in carriera in metà partita per lui. Nel finale di gara per tre minuti i cronometri hanno smesso di funzionare: il tempo rimasto è stato annunciato a ogni interruzione di gara, mentre il conto dei 24 secondi del possesso veniva effettuato dall’altoparlante.