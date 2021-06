Nba: i Clippers accorciano la serie, Paul George domina in gara-3

BASKET

Finale di Western Conference riaperta dopo la vittoria di L.A. che interrompe la striscia di 9 successi consecutivi di Phoenix

Nella loro prima sfida casalinga di queste Conference Finals di Nba i Clippers riaprono la serie a Ovest sul 2-1 a favore di Phoenix grazie al successo per 106-92 allo Staples Center. Ottima prestazione in gara-3 di Paul George, autore di 27 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, supportato anche da parte del resto della squadra. Il ritorno di Chris Paul coincide con il primo ko nella serie dei Suns (dopo 9 vittorie consecutive) che ha una serata storta al tiro.

Sotto 2-0 nella serie di finale di Western Conference, i Clippers sapevano di dovere vincere a tutti i costi per non lasciarsi di fatto sfuggire la qualificazione alle Finals Nba anzitempo; e così hanno fatto. Con il 106-92 dello Staples Center si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive di Phoenix nei playoff 2021. Allo Staples Center, infatti, la squadra di coach Monty Williams non riesce ad allungare e per la franchigia di Los Angeles si tratta del primo successo nella storia in una finale di Conference.

Un quarto a testa all’inizio, poi L.A. allunga con lo strappo decisivo in un terzo periodo vinto 34-21 (con un parziale di 21-3) e allora neppure un 12-0 disperato firmato Suns nel finale riesce a riportare del tutto in partita gli ospiti. Il tutto nella notte dell’attesissimo ritorno sul parquet di Chris Paul dopo lo stop forzato di nove giorni imposto dal protocollo anti-Covid. L’esperto play compie il proprio dovere, realizzando 15 punti e 12 assist e toccando quota 1.000 in carriera nei passaggi decisivi. Ma a tradire le aspettative è Devin Booker che, condizionato dalla maschera al viso dopo lo scontro con in gara, chiude con 15 punti e percentuali poco brillanti (5/21 dal campo con 1/7 da tre). Non basta allora il contributo di Deandre Ayton, che sfiora la doppia doppia (18 punti e 9 rimbalzi). Clippers più forti dell’assenza di Kawhi Leonard e più continui nel corso di un match comunque equilibrato e decisosi grazie all’allungo dei padroni di casa nel terzo quarto. L’MVP è Paul George, autore di 27 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, pur non tirando benissimo dal campo (9/26), ma sfiorando invece la perfezione proprio dalla lunetta (6/7). È però ottimo anche il contributo di Reggie Jackson: 23 punti, 9/17 al tiro 3 assist e 2 recuperi. Un’altra grande gara per il n°1 di Los Angeles.