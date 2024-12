Nba: i Celtics non si fermano, Sabonis trascina i Kings

Terza vittoria di fila per i Sacramento Kings, non senza faticare: i Pelicans hanno due volte il pallone del sorpasso e lo sprecano in altrettante occasioni, venendo sconfitti in casa col punteggio di 111-109. Solo un successo nelle ultime dieci per New Orleans, che consolida il suo ultimo posto a Est (5-21) e spreca una sontuosa prestazione di CJ McCollum: 36 punti per lui, davanti a Trey Murphy (21) e Dejounte Murray (20). Nelle fila dei Kings diventa un re Domantas Sabonis, che per la prima volta ottiene più di trenta punti e venti rimbalzi nello stesso match: una prestazione da mini-Jokic lo vede tirare 11/15 dal campo e 9/9 dalla lunetta, per arrivare a quota 32 punti e 20 rimbalzi. Una prestazione da trascinatore che lo vede stravincere il duello con Yves Missi e precedere nel tabellino DeRozan (29) e il duo Murray-Fox (18). Sacramento resta comunque in 12a posizione, ma arriva in parità nello score: 13 vittorie e 13 sconfitte.