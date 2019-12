Nba: Harden spaziale con 60 punti in 31 minuti, Milwaukee fa 11 di fila  

NBA

Nella notte di Nba brilla come non mai la stella di James Harden. Il Barba realizza 60 punti giocando poco meno di 31 minuti: solo Klay Thompson e Kobe Bryant ci erano riusciti riposando nell'ultimo quarto. La prestazione di Harden dà a Houston un facile 158-111 su Atlanta, mentre Milwaukee ottiene l'11esima vittoria di fila battendo 137-96 Charlotte: Giannis Antetokounmpo realizza 26 punti. Ok anche Philadelphia e Sacramento, che batte Denver.

MILWAUKEE BUCKS-CHARLOTTE HORNETS 137-96

Sale a 11 la striscia di vittorie consecutive di Milwaukee, mentre si chiude a 19 quella di doppie doppie consecutive di Giannis Antetokounmpo: 26 punti e nove rimbalzi per il Greak Freak, che gioca solo 20 minuti anche perché la gara contro Charlotte ha poco da dire già nel secondo tempo. I Bucks infatti vanno avanti di 17 all'intervallo e di 26 dopo il terzo quarto, vincono ogni parziale e hanno nove giocatori in doppia cifra. Il +41 finale chiude nel migliore dei modi un mese di novembre in cui hanno ottenuto 15 vittorie e solo una sconfitta, salendo così a 17-3 come record complessivo. Solo i Los Angeles Lakers hanno cifre migliori (17-2). Inutili per gli Hornets i 24 di Devonte' Graham.

HOUSTON ROCKETS-ATLANTA HAWKS 158-111

“Unbelievable”, commenta a caldo coach Mike D'Antoni. Basta la parola “incredibile” per descrivere la prestazione di James Harden contro gli Atlanta Hawks. Il Barba realizza 60 punti giocando poco meno di 31 minuti e riposando per l'intero ultimo quarto. Si ferma solo perché la partita non ha mai avuto una storia, altrimenti avrebbe superato il record in carriera (61): per lui è una serata praticamente perfetta, con un 16/24 al tiro, otto triple e 20/23 ai liberi. Una macchina da canestro. Solo tre giocatori nella storia Nba (gli altri sono Klay Thompson e Kobe Bryant) erano riusciti ad accumulare 60 punti in tre quarti. Nell'ultimo periodo D'Antoni schiera le riserve e in qualche modo ignora i cori “Harden, Harden!” del Toyota Center: i tifosi vorrebbero il career-high, il miglior realizzatore della Nba se la ride in panchina e capisce di aver fatto comunque qualcosa di speciale. Houston sale a 13-6, mentre Atlanta (4-16) aggiorna il record di punti concessi in una singola partita e subisce il decimo k.o. di fila nonostante i 37 punti di Trae Young.

PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 119-116

Nate McMillan, coach dei Pacers, si sognerà Ben Simmons anche di notte. Con Indiana avanti di una lunghezza a 13.9 secondi dalla fine, infatti, il miglior rookie del 2018 intercetta un passaggio di T.J. Warren e manda Tobias Harris verso la schiacciata del sorpasso. Dopo un timeout, Simmons si ripete saccheggiando Jeremy Lamb e consentendo ad Harris di viaggiare in lunetta per il +3 Sixers. Per non farsi mancare nulla, blocca anche l'ultimo assalto di Indiana. Tre rubate in meno di 14 secondi e Phila mantiene immacolato il proprio cammino casalingo (9-0, a fronte di un 14-6 complessivo) anche grazie ai 32 punti di Joel Embiid. Ai Pacers non bastano i 29 di Warren e i 28 di Malcolm Brogdon.

SACRAMENTO KINGS-DENVER NUGGETS 100-97 OT

I Nuggets (13-4) giocano solo un tempo, Sacramento è la terza squadra in stagione a vincere rimontando dal -17 all'intervallo, ed è la sesta franchigia a ottenere un successo nonostante il 38.5% dal campo. A dimostrazione di come questa partita l'abbiano soprattutto persa Nikola Jokic e compagni. I Nuggets infatti si addormentano sul punteggio di 87-73 a metà dell'ultimo quarto e lasciano ai Kings (8-10) un parziale di 13-3 con mattatore Buddy Hield, autore degli ultimi otto punti dei californiani nei minuti regolamentari (chiusi sul 90-90) e dei liberi della vittoria. Migliori realizzatori Harrison Barnes (30 punti) da una parte e Gary Harris (25) dall'altra.