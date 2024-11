Nba: Golden State piega Dallas, Boston ko con Atlanta. Ok Phoenix e New York

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 116-117

Che beffa per i Boston Celtics, che dominano in lungo e in largo per tutta la partita ma poi cadono allo scadere in casa contro gli Atlanta Hawks 117-116. Gli ospiti provano a mettere il muso avanti in avvio, ma già dalla fine del primo periodo i biancoverdi iniziano a comandare, sul 31-29. Jaylen Brown sale in cattedra per i Celtics, che nel corso del terzo quarto arrivano anche a toccare le quindici lunghezze di vantaggio. Già a pochi passi dall’ultima pausa breve però Atlanta inizia a dare segnali di vita, e nell’ultimo periodo rientra: 33 punti segnati al netto dei 25 subiti, con Daniels (28 punti totali per lui) che prende per mano gli Hawks e li porta alla vittoria. Terzo ko per Boston nelle dodici partite disputate fin qui, quinta vittoria per Atlanta.