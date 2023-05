Nba: Golden State in semifinale grazie ad un super Curry, Miami passa a New York

NBA

Con 50 punti, l'Mvp delle scorse Finals fa vincere gara-7 agli Warriors: ora è sfida ai Lakers di LeBron. Gli Heat volano sull'1-0



© Getty Images Nella notte Nba, Golden State vince gara-7 e vola in semifinale di Conference ad Ovest: finisce 120-100 in casa dei Sacramento Kings grazie ad un super Steph Curry, protagonista assoluto con 50 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Adesso, i campioni in carica sfideranno i Lakers di LeBron James. Ad Est, invece, si apre la serie tra New York e Miami: gli Heat sbancano il Madison Square Garden e si impongono 108-101 sui Knicks.

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 100-120

La seconda semifinale della Western Conference sarà tra gli Warriors campioni in carica e i Lakers di LeBron James. Golden State, infatti, vince 120-100 in casa di

Sacramento e chiude la serie sul 4-3, imponendosi nel match decisivo grazie ad un fenomenale Steph Curry. L'Mvp delle scorse Finals mette a referto la miglior prestazione di sempre in una gara-7: 50 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con 7/18 dall'arco e 20/38 dal campo. Numeri fondamentali per guidare la formazione di Kerr, che dopo il -2 dell'intervallo lungo (58-56) sfodera un secondo tempo da 64-42, trascinata dal recordman di triple. Ad aiutare Curry sono però anche Andrew Wiggins (17), Klay Thompson (16) e un Kevon Looney fenomenale sotto canestro: doppia doppia da 11 punti e soprattutto 21 rimbalzi. Sacramento, invece, crolla sul più bello nonostante i 22 punti di Sabonis (con 10/16 dall'arco) e i 16 di Fox, con Davis e Monk a quota 15 e Murray a 10. Adesso, la semifinale di Conference: gli Warriors ritroveranno l'avversario di tante battaglie, quel LeBron James in passato protagonista con Cleveland e ora pronto a prendersi la rivincita con i suoi Lakers. Saluta la post Season tra gli applausi, invece, Sacramento: è comunque una stagione da ricordare per i Kings, che sono riusciti a centrare i playoff per la prima volta dal 2006.

NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 101-108

Nella Eastern Conference, invece, iniziano le semifinali, che si aprono subito con il botto: al Madison Square Garden, infatti, Miami si impone 108-101 su New York e inverte subito il fattore campo, battendo i Knicks. Merito di una fase centrale perfetta degli Heat, che sotto di 11 punti a fine primo quarto (32-21), tirano fuori una fase centrale da 60-43 considerando il secondo e il terzo periodo, resistendo al tentativo di recupero dei padroni di casa spinti dai 26 punti di Barrett e dai 25 di Brunson. A guidare Miami, tanto per cambiare, è un Jimmy Butler sempre più in formato playoff: 25 punti e 11 rimbalzi con il 50% al tiro (8/16), anche se la percentuale dall'arco (1/9) è da dimenticare. Poco male, perché un ottimo contributo lo danno anche Vincent (20), Lowry (18) e Adebayo (16). Oltre a Barrett e Brunson, invece, solo Toppin (18) e Hart (10) raggiungono la doppia cifra tra le fila dei Knicks. La franchigia di New York è già con le spalle al muro: serve un trionfo in gara-2 per rimettere la serie in parità e cercare di riprendersi il fattore campo in Florida. Gli Heat, invece, sperano nel doppio colpo esterno per ipotecare con largo anticipo la qualificazione alla finale di Conference contro Boston o Philadelphia.