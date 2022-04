Nba: gli Hawks di Gallinari stendono Miami, Milwaukee travolge Chicago

playoff NBA

Nella notte Nba, Atlanta accorcia le distanze nella serie playoff vincendo 111-110 in casa contro Miami, ora avanti 2-1: 11 punti per Gallinari nel successo degli Hawks, 24 per Young. Milwaukee si aggiudica gara 3 travolgendo 111-81 i Bulls a Chicago e riprendendosi il fattore campo (18 per Antetokounmpo), sorride in trasferta anche Phoenix: i Suns passano 114-111 in casa di New Orleans con le doppie doppie a quota 28 punti di Ayton e Paul. Getty Images

ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 111-110

Atlanta è ancora viva nella serie playoff. Il canestro nel finale di Trae Young, solito trascinatore degli Hawks, vale il 111-110 in casa contro Miami, ora avanti solo 2-1. Gallinari e compagni rimontano da -14 nel corso dell'ultimo quarto e, grazie al 34-25 dell'ultimo periodo, hanno la meglio sugli Heat, capaci con il 31-16 del terzo quarto di portarsi avanti e, apparentemente, chiudere ogni discorso. Invece, i 24 punti con 6/14 al tiro di Trae Young, oltre ai 18 di Bogdanovic, i 17 di Hunter e gli 11 di Danilo Gallinari (4/7 dal campo per il Gallo con una tripla tentata e realizzata e 2/2 ai liberi) trascinano Atlanta,, che avrà gara 4 per pareggiare i conti e garantirsi almeno la sesta sfida contro Miami. Agli Heat non bastano invece i 24 di Herro e le doppie doppie di Butler (20 punti come Strus e 10 rimbalzi) e Adebayo (13 con 11 rimbalzi).

CHICAGO BULLS-MILWAUKEE BUCKS 81-111

Pronta risposta di Milwaukee, che rimedia al ko in casa contro i Bulls dominando a Chicago e vincendo 111-81: ora, è 2-1 nella serie per i campioni in carica. Allo United Center, non c'è storia sin dall'inizio: i Bucks, infatti, arrivano a quasi doppiare i padroni di casa già nel primo quarto (33-17), e all'intervallo lungo è 60-41. Il +12 del terzo periodo (30-18) chiude ogni discorso: finisce 111-81 con uno scatenato Grayson Allen, 22 punti in uscita dalla panchina con 5/7 dall'arco, e la strepitosa doppia doppia di Portis che mette a referto 18 punti e 16 rimbalzi. Serata positiva, seppur non da trascinatore, per Giannis Antetokounmpo: il greco mette a referto 18 punti, 7 rimbalzi e 9 assist con 7/12 dal campo (7/9 in area) e 4/5 ai liberi. A Chicago, invece, non bastano i 19 punti di Vucevic, i 15 di LaVine e gli 11 di DeRozan, che non riesce a ripetere la strepitosa prestazione in gara 2. Adesso, i Bulls devono vincere il secondo incontro allo United Center per risalire sul 2-2 e garantirsi un'altra sfida in casa senza abbandonare anzitempo i playoff.

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 111-114

Gara 3 va a Phoenix, che si impone in casa dei Pelicans e si porta avanti nella serie, ora sul 2-1 per i trionfatori della Western Conference 2021. I Suns passano 114-111 vanificando un'altra incredibile serata della coppia Ingram-McCollum. Gli uomini di Williams provano a scappare nel corso del secondo periodo, raggiungendo il +11 (59-48) all'intervallo lungo. New Orlans risale con il 31-22 del terzo periodo, così si lotta possesso su possesso fino alla fine, quando a decidere è un super Chris Paul, che mette a referto nel solo ultimo quarto 19 dei suoi 28 punti, conditi da 13 assist a fine gara. Una grande prestazione, affiancata da quella di Deandre Ayton, anche lui a quota 28 ma con 17 rimbalzi. Sono invece 17 per Bridges e 15 per McGee, con Crowder (10) a completare il quintetto in doppia cifra. Ai Pelicans, invece, non bastano i 64 punti combinati di Ingram (34 con 11/19 dal campo) e McCollum (30 con 11/23 al tiro), visto che solo Graham e Jones, entrambi a quota 12, risultano in doppia cifra per i Pelicans, chiamati a vincere gara 4 per non far scappare via Phoenix.