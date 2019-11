Nba: Gallinari è super ma vince Belinelli, Leonard guida la rimonta dei Clippers

NBA

Il duello individuale a distanza tutto italiano tra Belinelli e Gallinari viene vinto da quest’ultimo (27 punti e 5 rimbalzi), ma è San Antonio a imporsi in casa contro Oklahoma grazie a un super LaMarcus Aldridge, che sfiora quota 40 punti. I Clippers rimontano contro Portland grazie ai soliti Kawhi Leonard e Lou Williams. Sesto successo consecutivo per Boston che, dopo la sconfitta all’esordio contro Philadelphia, sa solo vincere: 108-87 a Charlotte. I 34 punti di Jimmy Butler consentono a Miami di imporsi a Phoenix.

SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-112

Diventa decisivo il terzo periodo, quando i texani ne segnano 36 (contro i 27 dei Thunder) assumendo il controllo definitivo della gara. Super prestazione di LaMarcus Aldridge, che chiude a quota 39. Percentuali superlative in casa Thunder anche per Danilo Gallinari: l’azzurro segna 27 punti con soli 10 tiri, sbagliandone 3 in tutta la serata. Ottima la sua prestazione dall’arco, con 5 bersagli su 6 tentativi, e ottima anche quella dalla lunetta con 8/9. Vinto il duello a distanza con Marco Belinelli che vive una pessima serata al tiro: per il n°18 degli Spurs 1/10 dal campo e soli 3 punti in 19 minuti.



LOS ANGELES CLIPPERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 107-101

I Clippers regalano a coach Doc Rivers la sua vittoria numero 900 in carriera, non senza però qualche brivido. Los Angeles è sotto di 8 nell’ultimo quarto ma poi si affida ai soliti Kawhi Leonard e Lou Williams per ribaltare il risultato e assicurarsi il sesto successo stagionale, il quinto su sei gare disputate allo Staples Center. Leonard segna 18 dei suoi 27 punti (con anche 13 rimbalzi) nel quarto periodo, mentre Williams mette i 5 decisivi nei secondi finali. A Portland non bastano i 22 a testa di Damian Lillard e CJ McCollum, tenuti però incredibilmente a zero punti nell’ultima frazione di gioco.



CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 87-108

Conoscono (quasi) solo la vittoria i Boston Celtics, al loro sesto successo consecutivo, sempre in controllo grazie a una doppia cifra di vantaggio mantenuta già dal primo quarto. Charlotte va invece a sbattere contro il ferro, tirando un pessimo 33 su 86 dal campo, di cui 6 su 31 dall’arco. I Celtics sono guidati da un rinato Gordon Hayward, autore di una prestazione sontuosa da 20 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Un po’ meno brillante l’ex di lusso della partita: solo 14 punti e 6 assist per Kemba Walker, mentre Jason Tatum fa registrare 23 punti e 9 rimbalzi.



PHOENIX SUNS-MIAMI HEAT 108-124

Vince ancora anche Miami, che ingrana la marcia alla fine del terzo quarto e prende il largo. Gli Heat sono guidati come al solito da un Jimmy Butler in grande forma (34 punti per lui) e un Bam Adebayo da 15 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e ben 5 rubate. Dragic ne mette 25 nel suo nuovo ruolo di sesto uomo. Buona prova comunque per i Phoenix Suns, che devono far fronte alla pesantissima assenza per squalifica di Ayton. Aaron Baynes mette a referto 23 punti ed è il migliore tra i suoi; prova positiva anche per Ricky Rubio (11).