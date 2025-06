Nba Finals: Okc batte Indiana, la serie è sul 3-2

A 48 minuti dal sogno: Okc, capace di riprendersi il fattore campo in gara 4, supera 120-109 Indiana e vince per la seconda volta in tre partite in casa, salendo sul 3-2 nelle Nba Finals. Esattamente come in gara 2, sempre di fronte al proprio pubblico, i detentori della Western Conference dominano, stavolta tenendo subito a distanza i Pacers e non a caso il 59-45 del primo tempo è già un chiaro messaggio. Nel secondo tempo, però, i vincitori a Est accorciano le distanze e si portano sul -8 (87-79), riaprendo i giochi. Ma Haliburton (solo 4 punti con 0 canestri e 4 liberi) e Siakam (28 con 9/15 dal campo) non hanno fatto i conti con gli scatenati Jalen Williams (40 con 14/25 al tiro) e Shai Gilgeous-Alexander (31 e 13/14 ai liberi), che tengono a distanza gli ospiti e aiutano Okc a centrare una vittoria importantissima.