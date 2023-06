NBA Finals, McGregor manda al pronto soccorso la mascotte dei Miami Heat

© twitter

Quando c'è da picchiare duro Conor McGregor non si tira mai indietro. Anzi. E così quello che doveva essere un simpatico siparietto per sponsorizzare uno spray contro il dolore ha rischiato di finire male durante le Finals NBA. Nel corso del timeout del terzo quarto di gara-4 il fighter irlandese è entrato in campo insieme alla mascotte dei Miami Heat "Burnie" vestita da pugile e poi l'ha presa a pugni lasciando tutti di stucco.