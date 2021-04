Nba: Embiid schianta i Clippers, Utah vince ma Mitchell va ko

Nella ricchissima notte Nba spicca su tutti il successo dei 76ers, che battono i Clippers 106-103 trascinati da 36 punti e 14 rimbalzi di Embiid. Bene anche Utah, che supera 119-111 Indiana: i Jazz, però, devono fare i conti con il ko di Mitchell, fuori per una distorsione alla caviglia nel terzo periodo. Colpi esterni per Knicks, Blazers, Grizzlies e Nuggets. Washington sconfigge 117-115 i Pelicans all’overtime, Miami cade in casa dei T-Wolves.