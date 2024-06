Nba Draft, Risacher è la prima scelta del 2024

NBA

Un anno dopo Wembayama tocca a un altro francese, selezionato da Atlanta. Washington prende Sarr, Sheppard a Houston

© Getty Images Primo assaggio della nuova stagione in Nba. Al Barclays Center di Brooklyn, infatti, va in scena il Draft 2024 e, come lo scorso anno, la prima scelta assoluta è un giocatore francese: Zaccharie Risacher va agli Atlanta Hawks, che avevano la precedenza su tutte le altre franchigie. Ad essere chiamato per secondo è un altro transalpino, Alex Sarr, che va ai Washington Wizards, mentre il terzo è Jeff Sheppard, preso dagli Houston Rockets.

Nove giorni dopo il titolo vinto dai Boston Celtics, a Brooklyn va in scena l'Nba Draft 2024, primo atto che dà già una primissima idea di come cambieranno i roster delle 30 franchigie della Lega di basket più importante al mondo. E quello del Barclays Center è un giorno storico perché ancora una volta la prima scelta non è un americano, ma un altro francese: non era mai successo che per due anni consecutivi il numero uno non fosse uno statunitense. Dopo Wembanyama nel 2023, Zaccharie Risacher nel 2024: il classe 2005 è infatti la prima chiamata degli Atlanta Hawks, che avevano la precedenza su tutte le altre squadre. Arriva dallo Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse e da oggi avrà tutti gli occhi dell'Nba addosso.

La Francia, però, fa doppietta, perché anche la seconda scelta è un transalpino: Alex Sarr, infatti, si unisce ai Washington Wizards dopo essersi messo in mostra con successo a Perth. Sul podio c'è invece Reed Sheppard, nuovo giocatore degli Houston Rockets reduce dalla stagione con Kentucky. San Antonio, un anno dopo Wembanyama, prende Stephon Castle (Connecticut) e Dillingham (ottava scelta presa dai Toronto Raptors), mentre Detroit si assicura Ron Holland. A scegliere per ultima è la squadra vincitrice dell'anello: Boston prende Baylor Scheierman. L'altra grande novità è che a Brooklyn va in scena soltanto il primo giro: il secondo, sempre al Barclays Center, è previsto nella serata di giovedì.