Nba Draft 2019, Williamson numero uno a New Orleans

21/06/2019

Zion Williamson, 18 anni per 129 kg, è la prima scelta assoluta del draft Nba 2019. Nella consueta cerimonia che chiude la stagione in cui ha trionfato Toronto e apre quella che comincerà in autunno, il ragazzone di Duke è stato chiamato come prima scelta assoluta dai New Orleans Pelicans appena orfani di Anthony Davis. Williamson è diventato il terzo giocatore di Duke ad avere l`onore di diventare prima scelta assoluta, eguagliando il primato di Kentucky: "Difficile sognare qualcosa di meglio, credo che insieme potremo costruire qualcosa di bello".