Basket, Nba: Doncic non basta a Dallas, colpo Detroit all’overtime

I 35 punti dello sloveno non servono ai Mavericks ad evitare la sconfitta 131-125 in casa dei Pistons

© Getty Images Detroit la spunta all’overtime su Dallas per 131-125 nell’unica partita in programma nella notte Nba: colpo dei Pistons che proseguono nel buon momento di forma grazie a Bogdanovic, autore di 30 punti, mentre ai Mavericks non basta la prova di Doncic con 35 punti e 10 assist. Per Dallas momento poco felice della stagione, sconfitta per la quinta volta nelle ultime sei partite, Pistons che sorridono per la terza volta nelle ultime sei.

Detroit abbandona l’ultimo posto in classifica a Est vincendo all’overtime una partita tirata e sofferta: per i Pistons prosegue il momento positivo con la terza vittoria nelle ultime sei, mentre è opposto l’andamento di Dallas che incappa nella quinta sconfitta nelle ultime sei partite scivolando così fuori dalla zona playoff a Ovest. Ai Mavericks non basta il solito Doncic, autore di 35 punti e 10 assist, e cadono sotto i colpi di Bogdanovic (30 punti) e Hayes, quest’ultimo autore delle due splendide triple decisive nei secondi finali del tempo extra. Sarebbe potuta essere una vittoria più semplice per i padroni di casa, ma avanti di 9 punti a tre minuti dalla sirena Detroit si fa rimontare ed è costretta ai supplementari. Qui ci pensa la mano di Hayes a risolvere i problemi e far gioire il pubblico della Little Caesars Arena.