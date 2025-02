Nba: Detroit batte Philadelphia senza Cunningham, 10 punti per Fontecchio

I Pistons nonostante l'assenza di Cade Cunningham spazzano via i Philadelphia 76ers al completo, con 10 punti di un positivo Simone Fontecchio. Due triple negli ultimi 5 secondi di partita di Grayson Allen salvano i Suns, che battono Utah grazie ai 47 punti di Devin Booker. Successi per Cleveland e OKC in vetta alle due conference, Atlanta rimonta Milwaukee priva di Antetokounmpo. Charlotte batte San Antonio con la tripla della vittoria di De'Aaron Fox arrivata dopo la sirena, Miami sparisce dal campo nell'ultimo quarto e perde a Brooklyn. Vittoria (125-112) dominante per i Pistons contro Philadelphia, andando avanti anche di 34 lunghezze ad inizio ripresa e non tornando più in svantaggio nonostante l'assenza di Cade Cunningham. Anche quando gli ospiti riescono a rientrare fino al -11, ci pensano due triple in fila del grande protagonista di serata a rimettere le cose a posto: Malik Beasley si regala una prestazione da 36 punti, suo nuovo massimo in carriera, accompagnato dai 22 dell'ex Tobias Harris. Tyrese Maxey si ferma a 27 punti e interrompe la sua striscia id 16 gare in fila sopra quota 28, mentre un nervosissimo Joel Embiid litiga pesantemente in panchina con Kelly Oubre in una serata in cui 20 dei suoi 23 punti arrivano nella ripresa. Senza Cunningham ci sono tanti tiri a disposizione per tutti e anche Simone Fontecchio tocca la doppia cifra, segnando 10 punti con 5 rimbalzi, 2 assist e una stoppata tirando 3/10 dal campo di cui 2/8 dalla lunga distanza in poco meno di 19 minuti di gioco. Rimane comunque una delle migliori prestazioni di Detroit in stagione, segnando 42 punti nel solo primo quarto (il migliore di questa regular season) ai Sixers al completo, visto che era presente anche Paul George (14 punti con 6/10 al tiro).