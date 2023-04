BASKET

I Nuggets vincono in Minnesota e sono ad un successo dal passaggio del turno. Gli Hawks superano i Celtics, New York stende Cleveland

© Getty Images Nella notte Nba arriva il colpo esterno di Denver, che vince 120-111 in Minnesota contro i Timberwolves e mette a segno il punto del 3-0 nella serie: quattro i match point a disposizione per volare alle semifinali di Conference ad Ovest. Atlanta accorcia le distanze su Boston e si impone 130-122 in casa, con i Celtics ora avanti 2-1. I Knicks, invece, superano 99-79 Cleveland nel primo match al Madison Square Garden e ora conducono 2-1 sui Cavs.

Vedi anche Basket Nba: Golden State accorcia sui Kings, Booker trascina Phoenix con 45 punti

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 111-120

Come Philadelphia, anche Denver vola sul 3-0 ed è ad una vittoria dalle semifinali di Conference ad Ovest. In Minnesota finisce 120-111 per la capolista della Regular Season, che costruisce il suo successo con il +6 del secondo quarto (33-27 e 61-55 a metà gara) e con il periodo conclusivo. A trascinare i Nuggets sono inevitabilmente Porter, autore di 25 punti, e Nikola Jokic, in tripla doppia con 20 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Sono 18, invece, per Jamal Murray e 14 per Caldwell-Pope e Gordon, oltre ai 12 di Brown. Più della metà dei punti dei padroni di casa, invece, li realizzano Edwards (36) e Towns (27). A parte "Ant-Man" e "KAT", gli unici in doppia cifra per i padroni di casa sono però Gobert (18 con 10 rimbalzi) e Conley (12). Adesso, ci sarà gara-4, ancora in Minnesota: i Timberwolves devono evitare il netto 4-0 vincendo almeno un match e prolungando la serie a gara-5, ma sembra davvero solo un formalità. Da capire il punteggio finale, insomma, ma la sostanza difficilmente cambierà: Denver volerà alle semifinali di Conference contro i Clippers o Phoenix.

ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 130-122

Atlanta sfrutta il fattore casa e, nella prima delle due sfide in Georgia, si impone 130-122 su Boston, ora avanti 2-1 nella serie. A premiare gli Hawks è il 41-30 del secondo quarto: un distacco decisivo visto il 26-26 al rientro sul parquet di Atlanta e il 30-29 dei 12 minuti conclusivi. A trascinare i padroni di casa è Trae Young, autore di 32 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, oltre ad un perfetto 6/6 ai liberi e un 12/22 dal campo. Bene anche Dejounte Murray: l'ex San Antonio chiude a quota 25 con 11/21 al tiro. Ai vicecampioni in carica non bastano, invece, i 29 con 10 rimbalzi di Tatum, i 24 di Smart e i complessivi sei giocatori in doppia cifra a fine match. Niente da fare, dunque: Atlanta ottiene la sua prima vittoria in questa serie e spera di far valere ancora il fattore interno per portarsi sul 2-2 e prolungarla fino almeno a gara-6. Boston, invece, cercherà la rivincita per tornare al TD Garden con il primo di tre match point per raggiungere la semifinale della Eastern Conference.

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 99-79

Al Madison Square Garden, nella prima delle due sfide interne, New York non sbaglia e offre una grande prestazione difensiva, battendo 99-79 i Cavs. Un match che i Knicks portano a casa grazie al 28-15 del secondo periodo, ma soprattutto per via dei pochi punti concessi: appena 32 nel primo tempo per la franchigia dell'Ohio, che infatti non va oltre i 22 punti di un Donovan Mitchell sotto il 50% (9/19) dal campo, i 17 di LeVert e i 10 messi a referto sia da Garland che da Mobley (anche in doppia doppia con 10 rimbalzi). A trascinare i Knicks, invece, è un quintetto tutto in doppia cifra: Brunson è il migliore dei padroni di casa a quota 21, con Barrett a 19, Hart a 13 e Quickley e Randle a 11. Un successo che consente a New York, dopo aver vinto anche una sfida a Cleveland, di portarsi sul 2-1. La grande occasione è proprio in gara-4: imporsi ancora in casa vorrebbe dire portare la serie sul 3-1 e tornare in Ohio con il primo di tre match point. I Cavs, invece, sono obbligati a vincere per riprendersi il fattore campo e riportare la sfida sul 2-2.