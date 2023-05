Nba: Denver vince ancora, Lakers sotto 2-0

BASKET

I Nuggets si prendono anche gara-2 in casa imponendosi 108-103: ora la serie della finale ad Ovest si sposta a Los Angeles

© Getty Images Seconda vittoria nella finale della Western Conference dell'Nba per Denver, che si impone 108-103 sui Lakers e vola sul 2-0 nella serie. In Colorado decidono i 37 punti di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic, che ne realizza 23 con 17 rimbalzi e 12 assist contribuendo alla rimonta da -5 (53-48) dell'intervallo lungo. Inutili i 22 di LeBron James per i gialloviola, che ora avranno gara-3 e gara-4 a Los Angeles per pareggiare sul 2-2

Denver vola sul 2-0 nella finale ad Ovest dell'Nba grazie al 108-103 sui Lakers, obbligati ora al doppio successo in casa. I Nuggets si impongono grazie ad un ottima ripresa e, in particolare, al 32-24 degli ultimi 12 minuti. Primo quarto in parità (27-27), mentre all'intervallo lungo è +5 (53-48) per i gialloviola. Il secondo tempo da 60-50 si rivela decisivo, così come lo è ancora una coppia perfetta come quella composta da Jamal Murray e Nikola Jokic. Il canadese mette a referto 37 punti (di cui 23 nel solo ultimo quarto) e 10 rimbalzi con 6 triple a segno e 9/10 dall'arco, mentre l'Mvp delle Regular Season 2020/2021 e 2021/2022 realizza la "solita" tripla doppia da 23 punti con 17 rimbalzi e 12 assist, pur tirando sotto il 50% (9/21) dal campo. La tripla doppia per i Lakers la sfiora invece LeBron James, a quota 22 (gli stessi di Reaves) con 10 assist e 9 rimbalzi. Sono invece 21 per Hachimura, 18 con 14 rimbalzi per Anthony Davis e 10 per D'Angelo Russell. Tra le fila di Denver, invece, spiccano anche i 16 di Porter, i 12 di Brown e i 10 di Gordon. Adesso, Denver è nelle migliori condizioni possibili: volerà a Los Angeles sul 2-0 e con la consapevolezza che un eventuale successo in casa dei gialloviola indirizzerebbe in modo quasi definitivo la serie. I Lakers, invece, non hanno alternative: devono vincere sia gara-3 (nella notte tra sabato e domenica) che gara-4 alla Crypto.com Arena per pareggiare i conti e rimettere in equilibrio la finale della Western Conference.