Nba: definite le semifinali dell'In-Season Tournament, sorridono Milwaukee e i Lakers

NBA

I Bucks travolgono i Knicks e raggiungono Indiana ad Est, i gialloviola battono Phoenix: sfideranno i Pelicans

© Getty Images La notte Nba definisce le due semifinali del primo In-Season Tournament della storia della Lega: Milwaukee-Indiana e Lakers-Pelicans. I Bucks travolgono 146-122 i Knicks grazie a 35 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e raggiungono i Pacers ad Est, mentre ad Ovest i gialloviola battono 106-103 Phoenix e sfideranno New Orleans per approdare alla finalissima: decisivi i 31 punti di LeBron James e i 27 di Anthony Davis.

MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 146-122

Non c'è storia al Fiserv Forum: Milwaukee travolge 146-122 i Knicks e raggiunge Indiana nella semifinale ad Est dell'Nba Cup, il primo l'In-Season Tournament della storia della Lega. I Bucks si aggiudicano ogni quarto ma, se nel primo tempo c'è ancora equilibrio (75-72 all'intervallo lungo), nella ripresa Giannis Antetokounmpo e compagni allungano, arrivando a chiudere i giochi ben prima della sirena finale. Il greco mette a referto una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi, aggiungendo anche 8 assist. Decisivo anche l'ex Portland Damian Lillard: 28 punti con 8/13 dal campo ma soprattutto 5 triple. Inutili, invece, i 41 realizzati da Julius Randle, i 24 di Brunson e i 23 di Barrett: poco aiuto dalla panchina visto che c'è poi solo Hart (11) a superare la doppia cifra. Tra le fila di Milwaukee, invece, sono in sei a realizzare almeno 12 punti; tra questi ci sono Middleton (14) e Portis (13). Adesso, i Bucks sfideranno i Pacers nella notte tra giovedì e venerdì per volare alla finalissima contro Lakers o Pelicans.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 106-103

Ben più equilibrato, invece, il secondo quarto di finale ad Ovest: i Los Angeles Lakers battono 106-103 Phoenix, con Kevin Durant che sbaglia la possibile tripla che avrebbe mandato il match della Crypto.com Arena all'overtime. La sfida è equilibrata nonostante un +12 (59-47) all'intervallo lungo in favore dei gialloviola, perché nella ripresa l'ex Warriors e Booker riescono a riportare i Suns alla minima distanza (83-82). Nell'ultimo periodo, però, viene fuori il solito LeBron James, che realizza 15 dei suoi 31 punti complessivi nei 12 minuti conclusivi. Il libero di Anthony Davis, che alla fine chiuderà a quota 27 con 15 rimbalzi, regala alla franchigia di Los Angeles il +3 (106-103), poi Durant ci prova prima della sirena ma la conclusione non sfiora neanche il canestro. Per KD alla fine sono 31 punti, gli stessi di LeBron James che realizza anche 11 assist. Inutili anche i 21 di Allen e Booker (più 11 rimbalzi) tra le fila della squadra dell'Arizona: nessun altro arriverà alla doppia cifra. Lo stesso vale per i Lakers, che però possono contare anche sui 20 di Austin Reaves. Poco dopo Bucks-Pacers, i gialloviola affronteranno New Orleans.