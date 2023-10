Basket Nba: debutto vincente per Denver e Phoenix, Lakers e Golden State ko

NBA

I campioni in carica battono i gialloviola di LeBron James, i Suns passano in casa degli uomini di Kerr

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si apre subito con due big match la nuova Regular Season di Nba. A conquistare le prime due vittorie sono i campioni in carica di Denver e Phoenix, che battono i Lakers (119-107) e Golden State (108-104). Subito tripla doppia per Jokic, autore di 29 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Sono 21, invece, quelli di LeBron James. A San Francisco, Chris Paul perde contro la sua ex squadra: non bastano i 27 di Steph Curry, Booker ne fa 32.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 119-107

L'Nba 2023/2024 si apre come si era chiusa la stagione precedente: con una vittoria di Denver. I campioni in carica, infatti, superano 119-107 i Lakers e centrano subito il primo successo in Regular Season, mentre vanno ko i gialloviola. I Nuggets partono forte e allungano già nel primo quarto trovando un vantaggio che la franchigia di Los Angeles non riesce più a recuperare, nonostante a fine il terzo quarto il punteggio in Colorado dica 87-80 in favore dei padroni di casa. Denver amministra nel finale, allunga e ipoteca la prima gioia stagionale. Subito tripla doppia per l'Mvp delle scorse Finals: Nikola Jokic mette infatti a referto 29 punti, 13 rimbalzi e 11 assist con 12/22 dal campo, mentre sono 21 per Jamal Murray, cifra condivisa con LeBron James che aggiunge 8 rimbalzi e 5 assist. I detentori del titolo, però, possono ringraziare anche Caldwell-Pope, Gordon e Porter, autori rispettivamente di 20, 15 e 12 punti. I 18 idi Prince, i 17 di Davis, i 14 di Reaves e gli 11 di Russell, invece, non salvano i Lakers, che cercheranno la prima vittoria contro Phoenix.

GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 104-108

Proprio i Suns mettono a segno la prima vittoria esterna e passano a San Francisco contro Golden State: finisce 108-104, subito ko il grande ex Chris Paul. Dopo un primo quarto equilibrato (28-28), Phoenix domina il secondo periodo e va all'intervallo lungo sul +15 (61-46). La squadra di Kerr ribalta tutto al rientro sul parquet del Chase Center e a 12 minuti dalla fine è addirittura avanti (86-80), poi Devin Booker e Kevin Durant trascinano la franchigia dell'Arizona. Per la coppia d'oro dei Suns sono 50 punti, di cui 18 (con 10 rimbalzi) di KD e 32 del trascinatore di Phoenix. Golden State non va oltre i 27 punti con 8/20 dal campo (e 4/14 dall'arco) di Steph Curry, mentre sono 15 per Klay Thompson. In doppia cifra anche Kuminga (12), Moody (11) e Wiggins (10), mentre il più atteso, il grande ex Chris Paul, chiude con 14 punti, 9 assist e 6 rimbalzi e con 4/15 al tiro. Debutto da dimenticare, dunque, per Golden State, chiamata ora al riscatto a Sacramento contro i Kings. Altro big match in arrivo, invece, per Phoenix: sfiderà i Lakers a Los Angeles.