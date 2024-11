Nba: Dallas travolge Orlando, ok Atlanta e Detroit

DALLAS MAVERICKS-ORLANDO MAGIC 108-85

Dallas impiega appena un tempo a regolare Orlando, che senza Paolo Banchero perde 108-85 in casa dei vicecampioni in carica. In Texas manca una stella, la prima scelta al Draft 2022, ma brilla quella di Luka Doncic, che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 32 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. Prestazione che permette ai Mavericks di portarsi sul +25 (65-40) dopo i primi due quarti: la ripresa è allora di pura gestione per i padroni di casa, con Irving (17 con 5/11 dal campo) e Gafford (18) a contribuire alla vittoria di Dallas. Senza Banchero, invece, l'attacco dei Magic non incide: il "migliore" è Franz Wagner che ne mette a referto 13, con il fratello Moritz a quota 10 come Suggs e Howard dalla panchina che chiude con 12. Con questa vittoria, Dallas torna a sorridere e centra il quarto successo in sei partite, mentre Orlando ha il saldo in negativo: 3-4.