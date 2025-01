Nba: Dallas supera Oklahoma, Edwards trascina Minnesota

Nove le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana. Senza Shai Gilgeous-Alexander, i Thunder fermano la loro corsa a Dallas. Boston batte nettamente Orlando, mentre Anthony Edwards trascina Minnesota alla vittoria in trasferta a New York. Memphis strapazza San Antonio e Giannis Antetokounmpo guida Milwaukee al netto successo sui Raptors. Successo netto anche per Denver, che sbanca Miami sulle spalle dell'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic. I Lakers soffrono ma battono i Net. Jimmy Butler è tornato in campo per i Miami Heat dopo aver scontato la sospensione di sette partite chiudendo la sua prestazione con 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 33 minuti, ma Miami ha perso contro Denver (133-113), spinta da un'altra tripla-doppia di Nikola Jokic (24 punti, 12 rimbalzi, 10 assist). I San Antonio Spurs hanno perso per la seconda volta in tre giorni in casa contro i Memphis Grizzlies (140-112). Victor Wembanyama non è riuscito a cambiare il corso della partita, nonostante 19 punti, 12 rimbalzi, 3 assist e 6 blocchi. Dopo la sconfitta a sorpresa di mercoledì a Toronto, i Boston Celtics si riprendono e sconfiggono gli Orlando Magic, rivali di prima fascia della Eastern, per 121-94. Jayson Tatum ha brillato con 30 punti (6 rimbalzi e 4 assist), di cui 20 prima dell'intervallo. Kristaps Porzingis (23 punti) e Jaylen Brown (20 punti) hanno contribuito al successo dei campioni contro i Magic, con Cole Anthony (23 punti) e Paolo Banchero (21 punti) alla sua terza partita dopo l'infortunio.