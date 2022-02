Nba: Dallas rimonta da -21, i Lakers crollano a New Orleans

NBA

Grande prova di forza dei Mavs contro Golden State, vincono anche Philadelphia, Denver, Portland e Clippers

Nella notte Nba i 34 punti di Luka Doncic consentono a Dallas di completare la rimonta da -21 nell’ultimo quarto, condannando Golden State a un inaspettato ko. Joel Embiid (37 punti) e James Harden in tripla doppia dominano sul campo dei Knicks. Bastano tre quarti a Nikola Jokic per conquistare a Portland la sesta vittoria consecutiva. Pesante sconfitta per i Lakers in casa contro i Pelicans e per Boston a Indianapolis. I Clippers passano in volata a Houston. Getty Images

GOLDEN STATE WARRIORS-DALLAS MAVERICKS 101-107

Dallas ribalta il match contro Golden State pur essendo finita sotto di 21 punti a inizio ultimo quarto: un parziale di 26-3 di parziale condanna gli Warriors a subire la prima sconfitta dopo 62 gare consecutive sempre portate a casa dopo aver toccato incamerato almeno 20 punti di margine. Non basta agli Warriors la tripla a 10 secondi dalla sirena firmata da Steph Curry, autore di 27 punti e 10 assist. Luka Doncic ne mette a segno 34 con 11 rimbalzi. L’All-Star sloveno è letale nel momento del bisogno, così come Spencer Dinwiddie che gioca la sua miglior partita in queste prime settimane in maglia Mavericks e chiude con 24 punti (10 arrivati nell’ultima frazione) e 10/14 al tiro.

NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS 109-125

Nella seconda partita assieme di James Harden e Joel Embiid, Philadelphia passa sul campo dei Knicks grazie a un ultimo quarto da 34-20. A NY non servono tre giocatori sopra quota 20: 24 a testa per RJ Barrett ed Evan Fournier, 21 dalla panchina per Immanuel Quickley. Embiid da solo tira 27 volte dalla lunetta, trasformandone 23 e concludendo con numeri fenomenali: 37 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate. Il tutto onostante fosse una partita da 7/17 dal campo dove ha cambiato marcia nel momento decisivo nel quarto periodo, anche con una schiacciata tonante in transizione. James Harden firma la sua prima tripla doppia con la nuova maglia chiudendo con 29 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, realizzando tutti i 10 tiri liberi procurati di cui quattro nel parziale decisivo una volta arrivati sul 100 pari.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 92-124

Un ottimo Nikola Jokic, che tenta cinque tiri dal campo, basta e avanza a Denver per spazzare via dal campo in trasferta Portland nel giro di tre quarti. E così i Nuggets conquistano la sesta vittoria consecutiva che consente ai padroni di casa di tenere il passo di Dallas, squadra appaiata al quinto posto a Ovest. L’MVP serbo chiude con 8 punti, 18 rimbalzi e 11 assist, riposando nell’ultima frazione in cui trova spazio tra gli altri anche un DeMarcus Cousins da 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Portland, che potrebbe ritrovare Damian Lillard tra un paio di settimane, non riesce nel frattempo ad andare oltre i 16 punti con 18 conclusioni dal campo di Anfernee Simons.

LOS ANGELES LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 95-123

New Orleans spazza via i Lakers, dominati nel secondo tempo, aggiudicandosi così la più ampia vittoria nella storia dei Pelicans contro i gialloviola. Merito di un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 22 punti di CJ McCollum, dai 19 e 10 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre sono sempre 19 (ma con 8 assist) i punti messi a referto da Brandon Ingram. Con questo successo gli ospiti salgono al decimo posto a Ovest, entrando così nella zona play-in. Non basta ai Lakers la partita n°500 in carriera per LeBron James chiusa con 30 punti a referto (sono 32 questa volta con 13/23 al tiro e 6 rimbalzi). Nona sconfitta nelle ultime 12 partite per LA, oramai allo sbando.

INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 128-107

Grande prestazione di Indiana in casa contro Boston e così la formazione allenata da Rick Carlisle riscatta subito la sconfitta patita all’overtime contro Oklahoma. Oshea Brissett chiude con 27 punti e sei bersagli dall’arco a cui si aggiungono i 21 punti di Buddy Hield (11 negli ultimi otto minuti) che consentono ai Pacers di superare “a sorpresa” i Celtics, travolti dal 35-25 nell’ultimo quarto proprio nel momento in cui tutti stavano attendendo la rimonta. Decisivo anche un Tyrese Haliburton da 22 punti e 9 assist, mentre sono 24 i punti di Jayson Tatum e 23 quelli di Jaylen Brown, con Boston che interrompe la striscia di sette vittorie consecutive in trasferta.

HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES CLIPPERS 98-99

Vittoria dei Los Angeles Clippers da grande squadra: successo ottenuto in volata e con una sola lunghezza di scarto contro i Rockets. Ennesima dimostrazione della capacità di lottare della squadra di Los Angeles. Gli ospiti riescono così a passare a Houston. Merito dei 26 punti di Reggie Jackson e dei 14 con 15 rimbalzi e 6 stoppate di Ivica Zubac, mentre il tentativo di sorpasso sulla sirena di Jalen Green non trova il fondo della retina in un match per lui da 10 punti, in cui il miglior realizzatore dei Rockets è Garison Matthews da 17 e 4/8 dall’arco. Per i padroni di casa è la nona sconfitta di fila.

PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 114-118

Dopo un ottimo secondo tempo a spuntarla è Utah, brava a ribaltare la partita di Phoenix in un terzo quanto da 38-29 guidata da un eccellente Donovan Mitchell (26 punti con 6/11 da tre) e dai 22 di Jordan Clarkson, oltre alla solita doppia doppia da 16+14 di Rudy Gobert. Niente da fare per i Suns nonostante i 30 punti realizzati da Devin Booker, che aggiunge anche 7 rimbalzi e 7 assist alla sua partita. Deandre Ayton e Cameron Johnson ne firmano 23 a testa, ma manca totalmente l’apporto della panchina (11 punti in tutto) e nel finale Jae Crowder commette l’errore del possibile pareggio.

CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 126-127 OT

Kelly Olynyk realizza sulla sirena il jumper lungo la linea di fondo che regala a Detroit il successo in trasferta a Charlotte al termine dei 5 minuti supplementari. Saddiq Bey chiude con 28 punti e 8 rimbalzi, Jerami Grant ne aggiunge 26, mentre sono 20 per Olynyk, al primo buzzer beater in carriera in Nba. PJ Washington, invece, sbaglia il layup che a 20 secondi dal termine dell’overtime avrebbe garantito a Charlotte il +3: per lui 10 punti, mentre sono 29 con 10 rimbalzi quelli di Miles Bridges e addirittura 33 con 6/10 dall’arco per Terry Rozier.