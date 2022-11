Nba: Dallas cade a Washington, Miami ok all'overtime su Charlotte, Portland non si ferma

BASKET

Doncic in ombra e i Mavericks vanno ko 113-105, Hornets sempre più in crisi, vincono i Trail Blazers su New Orleans e Atlanta su Philadelphia

© Getty Images Sorride Washington nella notte Nba grazie a Kuzma che oscura Doncic e regala la vittoria 113-105 agli Wizards sui Dallas Mavericks. Successo anche di Miami sugli Charlotte Hornets ultimissimi a Est, Heat trascinati da Butler fino al 117-112 all’overtime. Continua a vincere Portland, seconda in classifica a Ovest grazie al 106-95 a New Orleans sui Pelicans. Infine, successo anche per gli Atlanta Hawks, superati i Philadelphia 76ers per 104-95.

WASHINGTON WIZARDS-DALLAS MAVERICKS 113-105

Kuzma (36 punti e 11 rimbalzi) trascina Washington alla seconda vittoria nelle ultime due mentre per Dallas è la seconda sconfitta di fila, inutili i 33 di Dinwiddie per i Mavericks mentre Doncic ne fa 22 con 9 rimbalzi. Ospiti che scappano subito sul +14 e restano sempre in vantaggio fino alla fine del terzo quarto, qui un parziale di 21 punti a 6 a cavallo tra le ultime due frazioni regala ai Wizards rimonta e vittoria.

ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 104-95

26 punti e 13 rimbalzi per Embiid ma Philadelphia cade ad Atlanta sotto i colpi di Young (26) e Capela (18 con addirittura 20 rimbalzi). Il parziale di 14 punti a 1 tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto crea la voragine da cui i 76ers non riescono più a rimontare. Atlanta al quarto posto a Est, Philadelphia fuori dalla zona playoff.

MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 117-112

Servono i supplementari e i 35 punti di Butler a Miami per avere la meglio sugli Hornets, bravissimi a raddrizzare un match in cui sono stati sempre a inseguire rimontando dal -15 nel terzo quarto. All’overtime però un mini-parziale di 6 punti a 1 regala l’allungo decisivo agli Heat. Charlotte sempre più ultima a Est alla decima sconfitta stagionale, per Miami piccola boccata d’ossigeno dopo due ko di fila.

NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 95-106

Prosegue l’ottimo avvio di stagione di Portland alla terza vittoria di fila e al secondo posto in classifica a Ovest, male New Orleans al terzo ko nelle ultime quattro. Non basta ai Pelicans l’ottima prova di Williamson (29 punti), i Trail Blazers si affidano a Grant e Simons. Padroni di casa a +10 nel secondo quarto, il recupero ospite si concretizza in avvio di ultimo quarto con un parziale di 12 punti a 2.