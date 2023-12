Nba Cup, la finale sarà Indiana-Lakers: i Pacers eliminano Milwaukee, i gialloviola i Pelicans

NBA

Nella notte tra sabato e domenica, a Las Vegas, l'atto conclusivo del primo In-Season Tournament

A giocarsi la prima Nba Cup saranno Indiana e i Lakers. I Pacers, infatti, si impongono 128-119 in casa di Milwaukee nonostante i 37 punti di Giannis Antetokounmpo e grazie ai 27 con 15 assist di Tyrese Haliburton. I gialloviola di Los Angeles, invece, travolgono 133-89 i Pelicans con un super LeBron James (30). Nella notte tra sabato e domenica, a Las Vegas, ci sarà l'atto conclusivo del primo In-Season Tournament della storia della Lega.

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 119-128

Un po' a sorpresa, la semifinale ad Est dell'Nba Cup se l'aggiudica Indiana, che batte 128-119 Milwaukee conducendo per gran parte della gara e non tremando di fronte alla rimonta nella ripresa dei Bucks. All'intervallo lungo è infatti 63-51 in favore dei Pacers, ma i padroni di casa rimontano nel terzo quarto fino ad arrivare anche a condurre la sfida (106-105). Poi salgono in cattedra i terribili giovani di Carlisle: su tutti Tyrese Haliburton, che chiude con una doppia doppia da 27 punti e 15 assist, ma anche Myles Turner (26 con 10 rimbalzi) contribuisce al successo di Indiana. Ai Bucks, invece, non bastano i 37 con 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 24 di Damian Lillard che, nonostante 4 triple, non è preciso al tiro (7/20). I Pacers sfideranno, nella notte tra sabato e domenica, i Los Angeles Lakers, mentre Milwaukee tornerà a concentrarsi sulla Regular Season dell'Nba: è seconda nella Eastern Conference con 15-7 di record.

LOS ANGELES LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 133-89

Dura invece un tempo l'altra semifinale: i Lakers travolgono nettamente i Pelicans e, grazie al 133-89 della Crypto.com Arena, si qualificano per l'atto conclusivo. LeBron James avrà così l'occasione di alzare al cielo la prima Nba Cup della storia della Lega. New Orleans chiude il primo quarto in vantaggio, anche se solo di un punto (30-29), poi inizia lo spettacolo dei gialloviola. All'intervallo lungo è +13 (67-54), ma è con il 43-17 del terzo periodo che si chiudono virtualmente i giochi. A fine gara, saranno 30 i punti di James con numeri sorprendenti: 9/12 dal campo, 4/4 dall'arco e 8/8 ai liberi. Prestazione ai limiti della perfezione del Re che, accompagnato da Reaves (17) e Davis (16 con 15 rimbalzi) contribuisce ad un successo mai in discussione da parte dei Lakers. Ora, il match decisivo di Las Vegas contro Indiana: le due franchigie non si sono ancora affrontate in questa stagione, nemmeno in Regular Season. L'ultimo precedente è del 3 febbraio 2023, quando i gialloviola vinsero di un punto (112-111) a Indianapolis.