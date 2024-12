Nba Cup: avanzano Houston e Atlanta

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS 100-108

Colpaccio di Atlanta, che sbanca il Madison Square Garden ed elimina New York dall'Nba Cup. Un successo per 108-100 che si concretizza principalmente grazie al 34-18 del terzo periodo, parziale fondamentale per ribaltare il +7 (54-47) in favore dei Knicks all'intervallo lungo. I padroni di casa vengono trascinati da un super Karl-Anthony Towns: l'ex Minnesota mette a referto una doppia doppia dove raggiunge quota 19 sia nei punti che negli assist, oltre a tre palle rubate. Gli Hawks, però, a 3 minuti e mezzo dalla fine sono avanti di 12 punti (101-89) e a poco serve il canestro di Bridges a 32" dalla sirena (107-100): il libero di Capela fissa il punteggio e sancisce la qualificazione di Atlanta, che ora sfiderà Milwaukee per accedere alla finale. Decisivo Trae Young, autore di 22 punti con 11 assist, ma sono fondamentali anche i 21 con 15 rimbalzi di Jalen Johnson e i 24 in uscita dalla panchina di Hunter. Adesso, è sfida ai Bucks, che cercheranno anche vendetta dopo il 119-104 in Regular Season dello scorso 5 dicembre.