Nba: colpaccio Minnesota a Milwaukee, altri ko per Lakers e Nets

BASKET

Bucks beffati nel finale dai T’Wolves, LA getta alle ortiche un +26. Debutto stagionale per Gallinari (9 punti) nel successo in volata degli Hawks

A Milwaukee non bastano 40 punti di Antetokounmpo per battere in casa Minnesota. I Nets perdono contro Miami, mentre i Lakers, ancora senza LeBron James, subiscono la peggiore rimonta degli ultimi 25 anni (da +26), soccombendo contro Oklahoma, nonostante la prima tripla doppia in gialloviola di Westbrook. Danilo Gallinari fa il suo esordio stagionale e segna 9 punti nella vittoria di Atlanta contro i Pelicans. Clippers ko in casa contro i Cavs.

MILWAUKEE BUCKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-113

Serataccia per Milwaukee, che cade in casa contro Minnesota e ferma già a due la striscia di vittorie consecutive in Nba. Nonostante la grande partita di Giannis Antetokounmpo (40 punti, 16 rimbalzi, 7 assist), e scontando ancora le assenze di Jrue Holiday e Brook Lopez, i Bucks sono costretti a inseguire i Wolves del trio composto da Russell, Towns ed Edwards (decisivo e freddo nel finale dalla lunetta per chiudere i conti) per quasi tutto il tempo avuto a disposizione. E quando pensano di avere ormai ottenuto il successo con Middleton, per il 106-108, ecco arrivare la doccia fredda: Anthony Edwards (25 punti, 7 rimbalzi, 3 assist) piazza infatti nel finale la botta risolutrice.

OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS 123-115

Contro OKC arriva la peggior rimonta subita dai Lakers negli ultimi 25 anni: avanti anche di 26 lunghezze dopo un avvio di gara a senso unico, i gialloviola crollano nel terzo quarto (41-23) e sbagliano più volte il tiro per pareggiare la sfida. Senza LeBron James per la seconda gara consecutiva, L.A. si affida ad Anthony Davis (30 punti con 12/22 al tiro, otto rimbalzi e un paio d’assist) mentre Malik Monk aggiunge nove punti tirando 4/8 dal campo. 20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist per l’ex Russell Westbrook, espulso dopo aver aggredito Bazley per una schiacciata non gradita. Primo successo in stagione per i Thunder, trascinati da Shai Gilgeous-Alexander (27 punti complessivi).

BROOKLYN NETS-MIAMI HEAT 93-106

Successo meritato di Miami a Brooklyn. Bam Adebayo chiude con 24 punti e nove rimbalzi, con gli Heat che raccolgono anche 17 punti da Jimmy Butler, 15 da PJ Tucker e 14 a testa da Tyler Herro e Dewayne Dedmon. Ai Nets resta davvero poco in mano, oltre alla terza sconfitta in cinque gare: Kevin Durant chiude con 25 punti, 11 rimbalzi e il 50% dal campo, ma nessuno riesce a tenere il suo passo. Non di certo James Harden, ancora fuori forma e senza ritmo al tiro, autore di 14 punti con un modesto 4/12 al tiro e intensità nulla. Joe Harris ne aggiunge 15, tirando 5/11 dall’arco e diventando così il miglior tiratore da tre punti della storia della franchigia (superato Jason Kidd).

NEW ORLEANS PELICANS-ATLANTA HAWKS 99-102

Gli Hawks conquistano la terza vittoria in quattro gare dopo un finale pieno di tanti errori al tiro e di pochi canestri: merito del tap-in di John Collins, che lascia un solo possesso di distanza tra le squadre senza che i Pelicans però riescano nuovamente a pareggiare. Per New Orleans, ci sono i 21 punti di Devonte’ Graham, i 20 di Brandon Ingram e i 16 con 15 rimbalzi di Jonas Valanciunas. In casa Hawks alla sirena finale invece sono 31 punti con 7 assist e 5 rimbalzi per Trae Young, 16 per John Collins e 13 per Kevin Huerter. Da segnalare poi, il debutto stagionale di Danilo Gallinari che, a gara in corso, apre la sua regular season con una prestazione da nove punti e sette rimbalzi, tirando 3/8 dal campo.

LOS ANGELES CLIPPERS-CLEVELAND CAVALIERS 79-92

Primo successo dei Cavaliers allo Staples Center contro i Clippers negli ultimi cinque anni e mezzo. Cleveland conferma a sorpresa l’ottimo avvio stagionale e si gode un Collin Sexton da 26 punti, ai quali si aggiungono i 16 di Darius Garland e i 12 con 10 rimbalzi di Evan Mobley: c’è anche la sua difesa dietro le pessime percentuali dei padroni di casa. Clippers invece decisamente deludenti, come dimostrano i soli 14 punti di squadra raccolti nel primo quarto: alla sirena finale sono 16 a testa per Nicolas Batum e Reggie Jackson. La squadra di Los Angeles tira con il 35,6% complessivo dal campo e con il 22% dall’arco: percentuali con le quali si fa davvero fatica a battere anche i Cavs.

BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 107-116

Washington, che si gode i 25 punti con 10/13 al tiro e 11 rimbalzi di Montrezl Harrell, a cui si aggiungono i 22 punti di Spencer Dinwiddie e i 17 e 10 rimbalzi di un Bradley Beal che per una volta gioca male, ottiene un’altra convincente vittoria in questo avvio di stagione. L’unica nota negativa è l’infortunio di Daniel Gafford dopo sette minuti. Proseguono invece le prestazioni altalenanti di Boston. Non basta infatti ai Celtics un Jayson Tatum da 23 punti e 7 rimbalzi, ma con un misero 9/22 al tiro, a cui si aggiunge la doppia doppia da 16 e 11 messa a referto da Al Horford. Incolore anche la prestazione di Jaylen Brown, che chiude con 13 punti e 5/16 dal campo.

LE ALTRE PARTITE

Portland batte 116-96 Memphis (diretta avversaria nella corsa playoff in questi anni) grazie ai 25 punti di CJ McCollum e ai 20 di Damian Lillard. Prestazione non esaltante, ma comunque sufficiente, da parte di Ja Morant, che sfiora la tripla doppia con 17 punti, 10 assist e nove rimbalzi. Perdono ancora gli Orlando Magic, crollati nel finale dopo tre quarti positivi: Charlotte vince 120-111 grazie a uno straripante Miles Bridges (31 punti con 5/10 dall’arco e sei rimbalzi). Dopo tre passi falsi in casa, Toronto batte Indiana 118-100 mandando tutto il quintetto in doppia cifra, guidato dai 26 punti, 10 rimbalzi e sei assist di Fred VanVleet e dai 25 di OG Anunoby. Serata storta per Phoenix, costretta al ko 110-107: non basta il miglior Devin Booker stagionale (31