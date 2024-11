Nba: Cleveland inarrestabile fa 12 su 12, vincono anche Thunder e Spurs

OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES CLIPPERS 134-128

Prosegue anche la leadership degli Oklahoma City Thunder, che guidano la Western Conference (9-2) e sconfiggono i Los Angeles Clippers tra le mura amiche: 134-128 il punteggio in una gara che è apertissima fino a pochi secondi dalla fine, visto che Zubac riporta i suoi sul -2 a 42" dal termine. Da qui in poi però i Clippers non riescono più a segnare e devono arrendersi alle giocate di Jalen Williams, che segna il canestro conclusivo con una strepitosa schiacciata. In una gara che vede Okc schierare un quintetto "piccolo" per le assenze di Holmgren e Hartenstein, Mark Daigneault ridisegna i suoi e riesce a sopperire alla fisicità di Zubac, che chiude da secondo violino con 22 punti e 14 assist. Il leader dei Clippers è ancora Norman Powell con 31 punti, buone prove anche per Jones (20) e Harden (17) in una squadra che subisce il quinto ko stagionale: Clippers noni a Ovest (6-5). Trascina i Thunder, invece, Shai Gilgeous-Alexander con 45 punti e 9 assist in una gara semplicemente straordinaria, nella quale tira 13/21 dal campo. Alle sue spalle Jalen Williams (28) e Dort (19), ma tutto il quintetto va in doppia cifra ed è decisivo in un prezioso successo.