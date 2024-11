Nba: Cleveland è a 15-0, vincono Dallas e i Clippers

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 114-104

Il secondo Derby nel giro di 48 ore va ancora ai Knicks, che stavolta non hanno bisogno di una tripla di Brunson a 7" dalla fine per battere Brooklyn: finisce 114-104, sempre al Madison Square Garden. Stavolta fa tutto il quintetto titolare, che realizza 103 dei 114 punti totali e con una panchina che totalizza 45 minuti in tre (giocano solo Sims, Pane e Dadiet). Towns mette a referto 26 punti e 15 rimbalzi, mentre sono 24 per Anunoby, 21 per Bridges, 20 per Hart e 12 per Brunson. I Nets pagano il 35-24 del terzo quarto, visto che all'intervallo lungo erano avanti, anche se di un solo possesso (60-57).