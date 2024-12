Nba: Cleveland batte Boston, sorridono anche i Lakers. Okc va ko

NEW YORK KNICKS-NEW ORLEANS PELICANS 118-85

La vittoria più larga di serata arriva al Madison Square Garden, con i Knicks che si impongono 118-85 sui Pelicans. A New York le cose sono chiare già dopo 12 minuti, con i padroni di casa avanti 33-10, mentre all'intervallo lungo è addirittura 57-28. Il match va già in archivio, ma Bridges (31 punti) e compagni continuano ad accumulare vantaggio. New Orleans si aggiudica solo l'ultimo periodo (29-25), ma la sostanza non cambia: le sconfitte di fila per l'ultima a Ovest sono 8. Knicks, invece, quarti nella Eastern Conference (12-8).