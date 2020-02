Nba: chiude il mercato, Gallinari resta ai Thunder. Marcus Morris e Isaiah Thomas ai Clippers  

NBA - MERCATO

Gli Heat riescono a prendere Andre Iguodala, che con la sua esperienza potrà essere utile ai playoff, ma Danilo Gallinari non trova l’accordo per il contratto pluriennale con la franchigia della Florida e resta ai Thunder. Golden State manda D’Angelo Russell (insieme a Jacob Evans e Omari Spellman) a Minnesota in cambio di Andrew Wiggins e scelte al Draft. Andre Drummond va a Cleveland, Marcus Morris e Isaiah Thomas ai Clippers.

La corsa agli armamenti per le squadre che si confronteranno nei playoff e per quelle che già adesso puntano a orchestrare gli scambi più convenienti per risalire nelle gerarchie si chiude con la notizia dell’arrivo di Marcus Morris ai Clippers in cambio di Moe Harkless dai Knicks e scelte al Draft. Grande mossa dei losangelini per la corsa al titolo, per i Clippers da Washington arriva anche l’esperienza di Isaiah Thomas. Detroit porta a termine una trade con i Cleveland Cavaliers che porterà in Ohio Andre Drummond. Il centro termina così la sua avventura con la compagine del Michigan dopo 8 anni di permanenza. I Golden State Warriors concludono uno scambio che porta D’Angelo Russell ai Minnesota Timberwolves (spinti forse dalle parole polemiche di Karl-Anthont Towns negli ultimi giorni) in cambio di Andrew Wiggins, una scelta protetta tra le prime tre del primo giro nel Draft 2021 e una del secondo giro al Draft 2022. Gli Warriors mandano a Minneapolis anche Jacob Evans e Omari Spellman.

La trade più corposa è quella che porta Clint Capela e Nenè (tagliato dopo nemmeno 24 ore dal suo arrivo) ad Atlanta, a Houston Robert Covington, Jordan Bell (mandato poi a Memphis in cambio di Bruno Caboclo) e una scelta del secondo giro al Draft 2024 (via Golden State) da Atlanta. A Minnesota arrivano Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner e Jarred Vanderbilt più una prima scelta al Draft del 2020 (via Brooklyn Nets). A Denver vanno Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bades-Diop, Shabazz Napier (poi a Washington in cambio di McCrae) e una futura scelta al Draft del primo giro da Houston. Atlanta si ritrova un lungo importante tra le mani per dare consistenza al giovane gruppo trainato da Trae Young, i Rockets prendono un’ala di esperienza come Covington e si liberano di due contratti pesanti. Nel quintetto piccolo Houston punterà su PJ Tucker, che verrà probabilmente chiamato agli straordinari nell’insolito ruolo di centro, intanto gli Hawks hanno tagliato Chandler Parsons e il suo contratto. Andre Iguodala è andato ai Miami Heat dopo un lungo braccio di ferro con Memphis e le conseguenti polemiche con il giovane gruppo dei Grizzlies guidato da Ja Morant, che non le ha mandate a dire al veterano ex Warriors. Molto attivi gli Heat che puntano a fare strada nei playoff, Miami ha ottenuto Jae Crowder e Solomon Hill in uno scambio che porterà ai Memphis Grizzlies Dion Waiters e James Johnson. Ottima opportunità per un Dion Waiters in rotta di collisione con la sua ex dirigenza per diversi comportamenti inappropriati. A Memphis intanto Dillon Brooks ha prolungato il suo contratto per tre anni. I Philadelphia 76ers hanno aggiunto al loro roster Alec Burks e Glenn Robinson III, due veterani che possono essere utili dalla panchina, spedendo in cambio ai Golden State Warriors una seconda scelta al Draft 2020 (via Dallas), una del 2021 (via Toronto) e una del 2022 (via Denver). Jabari Parker e Alex Len sono finiti a Sacramento in cambio di Dewayne Dedmon in arrivo da Atlanta, i Kings hanno così scaricato un giocatore molto dispendioso (40 milioni di dollari in tre anni) uscito da tempo dalle rotazioni di coach Walton. Skal Labissiere passa da Portland ad Atlanta in cambio di contanti. I Clippers liberano un posto a roster mandando Derrick Walton Jr. ad Atlanta via trade in cambio di cash e una scelta futura (protetta) al secondo giro.

Prima del rush finale degli ultimi due giorni e dopo l’infortunio di Dwight Powell, i Dallas Mavericks si sono mossi sul mercato per prendere Willie Cauley-Stein dai Golden State Warriors in cambio di una seconda scelta al Draft, cedendo anche Isaiah Roby ai Thunder. Da segnalare anche lo scambio tra Cavaliers e Jazz (il terzo tra le due squadre dal 2018), con Jordan Clarkson che ha già ben impressionato nelle prime partite con Utah. In cambio a Cleveland sono arrivati Dante Exum e due future scelte al secondo giro.