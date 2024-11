Nba: Cavs ancora ko contro Atlanta, Oklahoma batte i Lakers

CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 98-99

Lo stesso discorso fatto per i Magic vale per i Knicks, che chiudono la loro cinquina in trasferta col terzo successo e fanno tre su tre nella Nba Cup: potranno giocarsi il primo posto nel gruppo East A e la spuntano in extremis contro gli Hornets, sconfitti 99-98 grazie a un finale troppo sconclusionato per i padroni di casa. Molti errori in attacco per le due squadre, con percentuali poco efficaci al tiro e un assoluto protagonista del match: New York, che aggancia il quarto posto a Est (11-8), viene trascinata dai 31 punti di Jalen Brunson, che manda in tilt la difesa rivale. Alle sue spalle ecco le doppie doppie di Towns (19+12) e Hart (13+12), mentre a Charlotte non basta la buona prova di Brandon Miller: quest'ultimo realizza 20 punti, ma lo fa con un misero 7/25 al tiro. Numeri che sono lo specchio della gara sottotono degli Hornets, privi di LaMelo Ball, che non si schiodano dalla 12a posizione nell'Eastern Conference: 6-13 il loro score.