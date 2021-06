Nba: Brooklyn travolge Milwaukee e vola sul 2-0, primo successo per Phoenix su Denver

PLAYOFF NBA

I Nets, senza Harden, vincono 125-86 con 54 punti della coppia Durant-Irving. I Suns dominano nella ripresa: 122-105 ai Nuggets

La notte Nba vede Brooklyn conquistare il secondo successo nella serie contro Milwaukee. Pur senza Harden, infortunatosi in gara-1, i Nets dominano e stendono 125-86 i Bucks grazie ai 32 punti di Durant e ai 22 di Irving. Iniziano con una vittoria, invece, i Phoenix Suns, che con un parziale di 34-9 nel corso del secondo tempo battono 122-105 Denver: decisivi i 23 punti di Bridges e i 21 di Chris Paul, inutili i 22 di Jokic per i Nuggets.

BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 125-86

L'infortunio dopo 43 secondi in gara-1 di James Harden rischiava di rivelarsi un fattore nella serie contro Milwaukee, ma Brooklyn risponde alla grande e, nel secondo match interno contro i Bucks, stravince 125-86, dominando per tutti i 48 minuti. I Nets si aggiudicano tutti i parziali, partono forte e all'intervallo lungo sono già avanti di 24 punti (65-41), un vantaggio che tocca anche il +49 (123-74) prima di un 12-2 ospite che rende solo meno ampio un divario indiscutibile. Senza Harden, sono ancora Kevin Durant e Kyrie Irving a trascinare Brooklyn: l'ex Golden State mette a referto 32 punti, 4 rimbalzi e 6 assist in 33 minuti con un 12/18 al tiro e 4 triple, mentre l'ex Boston ne mette a referto 22 con 5 rimbalzi e 6 assist. Tra le fila di Milwaukee, invece, il migliore è ancora Giannis Antetokounmpo, in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi, ma le percentuali del greco (8/15 al tiro, 0/3 dall'arco, 2/7 nei liberi) sono decisamente basse; 17, invece, quelli di Khris Middleton. Con questo successo mai in discussione, Brooklyn si porta sul 2-0: ora, gara-3 in casa dei Bucks, chiamati a rispondere per non veder scivolare via la qualificazione alla finale di Conference.

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 122-105

Grazie ad un secondo tempo stellare, Phoenix batte Denver e conquista subito l'1-0 nella serie. I Suns si aggiudicano gara-1 travolgendo i Nuggets tra la fine del terzo periodo e il quarto: all'intervallo lungo, infatti, Phoenix è indietro di appena un punto (58-57), e ad inizio ripresa Denver ottiene anche il massimo vantaggio di +10 (60-70). A fare la differenza, però, è il clamoroso parziale di 34-9 che fa passare i Suns dal 63-72 al 97-81 di inizio ultimo quarto. Un'accelerazione decisiva, che permette ai padroni di casa di regolare gli avversari dopo essere stati anche sul +20 (120-100). Finisce 122-105 grazie a ben quattro giocatori con almeno 20 punti: Mikal Bridges è top scorer con 23 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, Devin Booker chiude a 21 con 8 assist, Deandre Ayton in doppia doppia con 20 e 10 rimbalzi, mentre a prendersi la scena nell'ultimo quarto è Chris Paul, che mette a referto 21 punti, di cui 14 nel parziale conclusivo, raggiungendo anche la doppia doppia con 11 assist. Tutto perfetto per Phoenix: è 1-0 nella serie. Come contro Portland, invece, Denver, a cui non bastano i 22 punti con 9 rimbalzi e 3 assist di Nikola Jokic, è già costretta ad inseguire.