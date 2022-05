Nba: Boston vince gara-7 a Miami e vola alle Finals contro Golden State

NBA PLAYOFF

I Celtics passano 100-96 all'FTX Arena e chiudono la serie sul 4-3: si giocheranno l'anello per la prima volta dal 2010. Tatum Mvp ad Est

Le Nba Finals 2022 saranno tra Boston e Golden State. In gara-7 all'FTX Arena, i Celtics si impongono 100-96 e stendono Miami, chiudendo la serie sul 4-3 e tornando a lottare per l'anello per la prima volta dal 2010. Agli Heat non bastano i 35 di Butler: Udoka sorride grazie ai 26 punti e 10 assist di Jayton Tatum, che si aggiudica il primo titolo di Mvp delle finali di Conference ad Est intitolato a Larry Bird. © Getty Images

Boston si aggiudica la seconda gara-7 dei suoi playoff e, per la prima volta dal 2010, centra le Nba Finals: sfiderà Golden State per aggiudicarsi il diciottesimo titolo della sua storia. All'FTX Arena, finisce 100-96 per i Celtics, che mettono subito la testa avanti e non si guardano più indietro: gli Heat, infatti, sono costretti ad inseguire dal primo all'ultimo minuto, arrivando al massimo a -2 (98-96) nel finale e sfiorando soltanto l'impresa. L'avvio è tutto in favore della formazione di Udoka, con gli uomini di Spoelstra sotto 20-7 nel corso del periodo d'apertura e vicini a rivivere il pesante 18-1 della prima parte di gara-4. Il primo quarto finisce 32-17 per Boston, ma Miami risale sul -6 chiudendo l'intervallo lungo sul 49-55 grazie ad un'altra serata da ricordare, nonostante il ko, di Jimmy Butler: a fine partita saranno 35 punti, 9 rimbalzi e un assist per il leader degli Heat, che non salta un secondo di gara-7 e chiude con 13/24 al tiro, 1/4 dall'arco e 8/11 ai liberi, ma con in testa l'errore dall'arco a 16.6 secondi dalla fine che poteva portare al primo, e forse decisivo, sorpasso di serata dei suoi. Boston, tuttavia, resiste all'assalto dei padroni di casa nella ripresa, rischia nel finale quando passa dal +11 al +2 ma alla fine può gioire per la sua ventiduesima partecipazione alle Finals grazie ai 26 punti con 9/21 dal campo di Jayson Tatum, che vince anche il premio di Mvp delle finali di Conference ad Est, alla prima edizione ed intitolato a Larry Bird, leggenda proprio dei Celtics. A contribuire al successo degli ospiti sono anche Brown e Smart, entrambi a referto con 24 punti, mentre Miami non va oltre i 25 punti con 11 rimbalzi di Adebayo e i 15 di Lowry. Boston parteciperà dunque per la ventiduesima volta alle Finals, che prenderanno il via nella notte tra il 2 e il 3 giugno, con gara-1 prevista al Chase Center di San Francisco: inizierà proprio nella Baia l'ultimo atto dell'Nba 2022 tra i Celtics e i Golden State Warriors.