Nba: Boston stende ancora Brooklyn, Philadelphia fa 3-0 all'overtime

playoff nba

Nella notte Nba, vince ancora Boston, che batte 114-107 Brooklyn e vola sul 2-0 nella serie dei playoff. Decidono la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Tatum e i 22 di Brown, ai Nets non bastano i 27 di Durant. La tripla di Embiid vale il 104-101 all'overtime di Philadelphia che vola sul 3-0 contro Toronto, mentre Chicago si impone 114-110 in casa dei Bucks campioni in carica con 41 punti di DeRozan e pareggia: ora è 1-1. Getty Images

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 114-107

Al TD Garden non va di certo in scena una gara 2 leggendaria quanto la prima in casa di Boston, ma l'epilogo è lo stesso: i Celtics vincono 114-107 e mettono a segno il punto del 2-0 nella serie playoff contro i Nets, che ora avranno due gare da non sbagliare a Brooklyn per pareggiare i conti. Eppure, la partenza premia i Nets, avanti di 10 punti (65-55) all'intervallo lungo. Il secondo tempo da 59-42, però, è decisivo per la vittoria di Boston, nella quale spiccano ancora Jayson Tatum e Jaylen Brown: il match winner di gara 1 mette a referto una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, mentre il compagno di squadra realizza 22 punti col 50% (9/18) dal campo. A Brooklyn non bastano i 27 punti del solito Kevin Durant, che però segna praticamente solo nel primo tempo, con Bruce Brown a quota 23. Serata da dimenticare, inoltre, per uno dei protagonisti di gara 1: il grande ex Kyrie Irving, infatti, non va oltre 10 punti in 40 minuti con un deludente 4/13 al tiro. Ora, gara 3 e gara 4 a Brooklyn, che avrà il compito di tornare sul 2-2 per restare in corsa per le semifinali di Conference.

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 101-104

Philadelphia è la prima squadra a volare sul 3-0 in una serie dei Playoff 2022: i Sixers passano anche nella prima gara in casa di Toronto e hanno ora già la possibilità di raggiungere le semifinali di Conference e restare in corsa per il titolo. In Canada, decide uno strepitoso Joel Embiid, che con la tripla allo scadere sul 101-101 firma il 104-101 che consente agli uomini di Rivers di guadagnarsi ben quattro match point. Una giocata decisiva dopo il 95-95 dei tempi regolamentari che aveva comunque visto Philadelphia recuperare il -10 (56-46) dell'intervallo lungo con il 49-39 della ripresa. Il camerunense chiude con 33 punti, 13 rimbalzi e 2 assist e con 12/20 al tiro, ma ci sono da registrare anche le doppie doppie di Harden, che mette a referto 19 punti (come Maxey) e 10 assist, e Harris, a quota 11 punti con 12 rimbalzi. Ai Raptors, ad un passo dall'eliminazione e chiamati ad un'impresa ai limiti dell'impossibile, non bastano invece i 26 di Anunoby e i 24 di Trent: Siakam e VanVleet, infatti, deludono e ne mettono a referto solo 12.

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 110-114

Promessa mantenuta: DeMar DeRozan sistema le sue percentuali al tiro e Chicago si impone in casa dei campioni in carica, trovando l'1-1 nella serie grazie al 114-110 a Milwaukee. La stella dei Bulls dimentica il pesantissimo 6/25 dal campo in gara 1 e mette a referto ben 41 punti superando il 50% (16/31) delle conclusioni realizzate, con 9/9 ai liberi. Prestazione che consente a Chicago di trovare un super parziale: il +13 (34-21) del secondo quarto, che permette ai Bulls di avere 14 punti di vantaggio (63-49) all'intervallo lungo. Milwaukee non riesce a rientrare nonostante una grande prova di Giannis Antetokounmpo: il greco va vicinissimo alla tripla doppia e mette a referto 33 punti, 18 rimbalzi e 9 assist, con 11/20 dal campo e 9/9 in area e nonostante 7 liberi sbagliati (11/18). Neanche i 25 di Lopez, i 18 di Middleton e i 15 di Holiday aiutano: i Bucks crollano e ora è 1-1 nella serie, con Chicago che ribalta momentaneamente il fattore campo e avrà gara 3 e 4 allo United Center per volare sul 3-1.