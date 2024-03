Nba: Boston ancora ko, perde anche Milwaukee

nba

Crollano le prime due della Eastern Conference, sorridono Atlanta e New Orleans

© Getty Images Solo due partite nella notte Nba: secondo ko di fila per Boston che, già sicura del primo posto nella Eastern Conference, perde 123-122 ad Atlanta. Gli Hawks sorridono all'overtime grazie al canestro a tempo praticamente scaduto di un super Dejounte Murray e centrano il quarto successo consecutivo. Cade anche Milwaukee, battuta 107-100 a New Orleans dai Pelicans: non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (35 punti e 14 rimbalzi).

ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 123-122

Vittoria clamorosa e prestigiosa per Atlanta, che centra il quarto successo consecutivo ad un decimo di secondo dalla fine: 123-122 all'overtime ai Celtics, al secondo ko di fila ma comunque già sicura del primo posto della Eastern Conference. Gli Hawks riprendono per due volte Tatum e compagni: prima a 26 secondi dalla fine dei regolamentari con Bogdanovic, che trova la tripla del 112-112 che vale il supplementare, poi con la giocata della serata. A 6"2 dalla sirena, Jaylen Brown realizza il momentaneo 122-121, ma ad un decimo dalla conclusione arriva il decisivo canestro di un super Dejounte Murray, che fa impazzire la State Farm Arena con il definitivo 123-122 e con una clamorosa prestazione: 44 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Non basta la doppia doppia di Jayson Tatum, che ne realizza 31 con 13 rimbalzi e 6 passaggi vincenti. Ko ininfluente per i Celtics, mentre Atlanta ipoteca il play-in: ha sei gare di vantaggio su Brooklyn a nove partite dalla fine della Regular Season.

NEW ORLEANS PELICANS-MILWAUKEE BUCKS 107-100

Ben più rumoroso il ko di Milwaukee, che perde 107-100 contro i Pelicans mettendo a rischio il suo secondo posto ad Est. Altra sconfitta dunque per i Bucks dopo quella all'overtime contro i Lakers in Wisconsin, ma stavolta Antetokounmpo e compagni pagano il pesantissimo 35-20 di parziale nel secondo quarto che regala ai padroni di casa il +16 (61-45) all'intervallo lungo. Inutile il tentativo di rimonta nella ripresa per i Bucks, trascinati dal greco che mette a referto una doppia doppia da 35 punti e 14 rimbalzi. A Milwaukee, che non dà minuti a Danilo Gallinari, non bastano neanche i 20 punti di Lillard e Beasley, visto che New Orleans sorride grazie ai 28 punti di Zion Williamson e ai 25 di McCollum in una serata in cui 96 punti su 107 arrivano dal quintetto titolare e solo 11 (i 9 di Nance Jr e i 2 di Hawkins) dalla panchina. Con questa vittoria, i Pelicans consolidano il quinto posto ad Ovest con 45-28 di record, mentre Milwaukee rischia il secondo nella Eastern Conference: se i Knicks vincono, si portano ad una sola gara di distanza (eventualmente, 45-28 contro il 46-27 dei Bucks).