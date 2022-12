Basket, Nba: Boston cade ancora, Memphis ingrana la sesta, colpo Nets a Washington

BASKET NBA

Celtics al comando a Est ma al secondo ko di fila, vincono sempre i Grizzlies, crisi Wizards alla settima sconfitta

© Getty Images Altra sconfitta per i Celtics nella notte Nba. Dopo il ko con Golden State, Boston cade anche a Los Angeles per mano dei Clippers mantenendo per ora il comando a Est. Sorride invece Memphis, alla sesta vittoria di fila, contro Atlanta, situazione opposta per Washington che in casa contro Brooklyn subisce la settima sconfitta consecutiva. Dallas passa su Oklahoma City nonostante un super Gilgeous-Alexander, bene anche Portland, Spurs e Miami.

INDIANA PACERS-MIAMI HEAT 82-87

È sempre super Adebayo con 22 punti e soprattutto 17 rimbalzi a trascinare Miami nel colpo esterno sui Pacers, al terzo ko nelle ultime quattro, mentre gli Heat conquistano la seconda vittoria nelle ultime tre partite. Ospiti avanti di +19 nel secondo quarto ma rimonta dei padroni di casa dopo l’intervallo lungo, poi massimo equilibrio fino al 72 pari quando Miami riprende a gestire meglio i momenti importanti.

WASHINGTON WIZARDS-BROOKLYN NETS 100-112

Prosegue senza sosta la crisi di Washington alla settima sconfitta consecutiva, situazione opposta invece per Brooklyn alla quarta vittoria di fila. Durant trascinatore con 30 punti e 9 rimbalzi, con l’allungo decisivo nel terzo quarto quando gli ospiti scappano sul +14 e gli Wizards non riescono più a rimontare.

MEMPHIS GRIZZLIES-ATLANTA HAWKS 128-103

Memphis ingrana la sesta vittoria consecutiva ed è seconda a Ovest, piange invece Atlanta al quarto ko nelle ultime cinque. Match letteralmente senza storia con i Grizzlies che dominano arrivando anche a +34 nell’ultimo quarto, Jones protagonista con 22 punti e 11 assist.

DALLAS MAVERICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-114

Gilgeous-Alexander vince la sfida nella sfida con Doncic, 42 punti a 38 per il canadese, ma il match va a Dallas che ringrazia lo sloveno anche per gli 11 rimbalzi e 8 assist. I Mavericks si risollevano dopo due ko, Oklahoma City è in crisi alla terza sconfitta consecutiva. Parziale di 24 punti a 9 a cavallo dell’intervallo lungo che spezza le gambe ai Thunder, quanto basta ai padroni di casa per amministrare fino alla sirena.

SAN ANTONIO SPURS-CLEVELAND CAVALIERS 112-111

Sembra una passeggiata per San Antonio quando si porta a +19 nel terzo quarto, ma la rimonta dei Cavaliers (11 punti a 2 negli ultimi minuti) regala parecchi brividi agli Spurs che alla fine riescono a spuntarla con un minimo vantaggio e un bel sospiro di sollievo. Non bastano i 28 di Mitchell a Cleveland, San Antonio si difende coi 24 di Richardson e trova la terza vittoria consecutiva. Cavaliers sempre terzi a Est.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 133-112

Portland travolgente nel segno di Lillard (38 punti) e per i Trail Blazers è la quarta vittoria nelle ultime cinque, secondo ko di fila invece per Minnesota. Non c’è storia a Portland con i padroni di casa sempre avanti e sempre in controllo, vantaggio che si spinge fino al +27 in avvio di ultima frazione.

LOS ANGELES CLIPPERS-BOSTON CELTICS 113-93

Secondo ko di fila per Boston che mantiene comunque il comando a Est ma adesso teme il ritorno delle inseguitrici. Dopo la sconfitta con Golden State momento di appannamento per i Celtics, ne approfitta Los Angeles con George e Leonard (rispettivamente 26 e 25 punti) che firmano la seconda vittoria nelle ultime due. Equilibrio solo fino a metà secondo quarto, qui i Clippers cominciano a macinare e dopo l’intervallo lungo è un assolo californiano.