Nba: Boston ko con Golden State, i Bulls travolgono Dallas

BASKET

La capolista a Est cade per mano dei Warriors, Chicago a valanga sui Mavericks senza Doncic, Jokic trascina Denver contro Utah

© Getty Images Sconfitta per i Boston Celtics nella notte Nba: la capolista a Est cade a casa dei Golden State Warriors per 123-107, bene Thompson e Curry. Crolla anche Dallas che priva di Doncic viene asfaltata 144-115 a Chicago dai Bulls. E’ invece super Jokic nella vittoria 115-110 di Denver su Utah (assente Fontecchio). Colpi esterni per Brooklyn sui Pacers (136-133) e per i Clippers a Washington (114-107). Sorridono anche Cleveland e Portland.

INDIANA PACERS-BROOKLYN NETS 133-136

Haliburton fa meglio di Thomas (35 punti a 33) ma arriva comunque il colpo esterno di Brooklyn grazie a una super rimonta da -14 nel terzo quarto. I Nets sono a -9 a pochi minuti dalla sirena ma qui arriva l’accelerata decisiva con aggancio e controsorpasso, terza vittoria di fila e quarto posto a Est per Brooklyn, Pacers fermi in sesta posizione.

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES CLIPPERS 107-114

Prosegue la crisi di Washington al sesto ko consecutivo, Clippers che si rialzano dopo due sconfitte grazie all’ottima prestazione di George con 36 punti. Kuzma e Porginzis provano a trascinare i Wizards con rispettivamente 35 punti e 12 rimbalzi e 30 punti e 15 rimbalzi, ma Los Angeles esce come squadra a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto: mini-parziale di 20 punti a 2 che significa rimonta da -13 e sorpasso decisivo.

CLEVELAND CAVALIERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 110-102

Levert (22 punti) e Mobley (21 punti e 12 rimbalzi) oscurano Gilgeous-Alexander e portano Cleveland al terzo posto a Est mentre Oklahoma City è al secondo ko di fila e fuori dalla zona playoff a Ovest. Cavaliers sempre avanti sin dalla palla a due, massimo vantaggio di +17 nel terzo quarto che sembra chiudere i conti ma lo scatto d’orgoglio ospite riporta il match sull’89 pari a metà ultimo quarto. E’ solo un’illusione, Cleveland non si scompone e riprende a macinare fino alla vittoria finale.

CHICAGO BULLS-DALLAS MAVERICKS 144-115

Senza Doncic costretto a dare forfait per infortunio (stiramento del quadricipite destro), Dallas crolla a Chicago sotto i colpi di De Rozan (28 punti e 9 rimbalzi). Dinwiddie ci prova con 27 punti ma non basta e i Bulls travolgono i Mavericks senza alcuna pietà, scappando subito a +18 nei primi minuti e dilagando fino a un impietoso +33 a fine terzo quarto. Match senza storia, per Chicago è la seconda vittoria di fila mente per Dallas è l’inverso (secondo ko nelle ultime due).

GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 123-107

Cade Boston che resta comunque al comando a Est, Golden State ritrova il sorriso dopo due sconfitte e lo fa grazie a Thompson e Curry (rispettivamente 34 e 32 punti). Brown il migliore tra i Celtics con 31 punti e 9 rimbalzi. Warriors avanti per tutta la partita e sempre in vantaggio, bravi a respingere ogni volta i tentativi di recupero degli ospiti.

DENVER NUGGETS-UTAH JAZZ 115-110

Prestazione devastante di Jokic con 31 punti, 12 rimbalzi e 14 assist e Denver passa su Utah ancora senza Fontecchio, out per infortunio alla caviglia. Nuggets al secondo successo di fila e quarti a Ovest, periodo difficile per i Jazz al terzo ko nelle ultime quattro. Match equilibratissimo e punto a punto fino al 110 pari a pochi secondi dal termine, qui il mini-parziale di 5 punti a 0 regala a Denver la vittoria al fotofinish.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 124-118

Lillard e Simmons la coppia dei sogni di Portland e i Trail Blazers infilano il terzo successo nelle ultime quattro che vale il sesto posto a Ovest, Minnesota scivola fuori dalla zona playoff. 36 e 31 punti per i due americani di Portland, protagonista di una bella rimonta dal -10 nel terzo quarto grazie a un mini-parziale decisivo di 15 punti a 2 a cavallo tra la terza e l’ultima frazione.