Nba, relazione intima con una dipendente: i Celtics di Gallinari sospendono coach Udoka 

NBA

Altro problema per la franchigia del Massachusetts: da definire la durata del provvedimento

© Getty Images A poco meno di un mese dall'inizio della stagione Nba e con all'attivo una quantità di guai che potrebbero benissimo bastare per l'intero campionato, giunge l'ennesima tegola in testa per i Boston Celtics. Sta infatti per arrivare una lunga sospensione per l’head coach Ime Udoka, "reo" di aver avuto una relazione consensuale con una dipendente del club e quindi di aver violato le regole interne della franchigia. Altro guaio per i Celtics dopo gli infortuni di Danilo Gallinari e di Robert Williams.

Secondo l'insider Nba per Espn Adrian Wojnarowski, l'allenatore potrebbe essere sospeso anche per l'intera stagione, ma il suo posto di lavoro non sembrerebbe essere a rischio: le conseguenze disciplinari sono infatti strettamente legate al regolamento dei Celtics e non a quello della Nba. Proprio per questo motivo, non sarà attivato alcun provvedimento da parte della lega statunitense nei confronti di Udoka ed è probabile che già oggi il team potrà comunicare la durata dello stop. A sostituire il coach dovrebbe essere uno dei suoi assistenti, il 34enne Joe Mazzulla, già alla guida del team nell’ultima Summer League.

Sicuramente il momento non è roseo per Boston. La sospensione di Udoka è infatti soltanto l'ultima tegola che si aggiunge alla recente rottura del crociato del ginocchio sinistro di Gallinari, infortunatosi con la Nazionale nella partita di qualificazione mondiale a Brescia contro la Georgia, e alla notizia dei giorni scorsi secondo cui Robert Williams dovrà sottoporsi a intervento in artroscopia al ginocchio sinistro (già operato la scorsa primavera per la rottura del menisco), che lo terrà lontano dai campi per 6-8 settimane. Secondo il parere dei bookmaker, però, tutto questo non sembra aver minato la competitività della squadra che continua a essere la favorita per la vittoria del titolo nel 2023.