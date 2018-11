Nba: Belinelli e gli Spurs si arrendono ad Antetokounmpo, i Warriors superano Sacramento grazie a Durant

25/11/2018

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 108-117

Seconda vittoria consecutiva per i Cavs, i quali portano il loro record a quattro vittorie e ben quattordici sconfitte (4-14). Houston invece cade e incassa il nono ko stagionale. Prestazione fondamentale da parte del rookie Sexton che mette a referto 29 punti (career-high), performance supportata però anche da Clarkson (20) e Thompson (16 punti con 20 rimbalzi). Non sono bastati i 40 punti con 13 assist del solito Harden a trascinare i Rockets alla vittoria.



New Orleans Pelicans-Washington Wizards 114-124

Ennesimo risultato inaspettato della serata, quello avvenuto nella capitale statunitense. I Wizards riescono nonostante i numerosi malumori di spogliatoio a sconfiggere i Pelicans (privi però di Anthony Davis). Otto Porter Jr. realizzerà ben 29 punti portando così Washington alla vittoria, da non sottovalutare però l'ausilio da parte di Wall (22), Beal (18) e Rivers (18). Il risultato per i Pelicans non è stato quello sperato nonostante i buoni numeri messi a segno da parte di Mirotic (24), Randle (doppia doppia di 29 punti con 15 rimbalzi) e Moore (19).



Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 96-111

Partita degli ex, nella sfida tra Chicago e Minnesota, a partire proprio da coach Thibodeau, per poi passare da LaVine, Gibson, Rose e Deng. Nessun problema per i Timberwolves che riescono facilmente a sconfiggere i Bulls di LaVine (28) e Parker (27). Prestazione da ricordare per Towns che metterà a segno un importante doppia doppia da 35 punti e 22 rimbalzi, buoni numeri però anche per Sarič (19-14) e Rose (22). Pessima partita per Wiggins che in 28' non riuscirà a mettere a segno neanche un punto (0 punti, con 0/12 dal campo, 0%).



Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 105-98

Continua il buon periodo di forma per i Nuggets, i quali riescono a sconfiggere forse la squadra attualmente più in fase positiva nella Western Conference. Denver porta così a tredici vittorie e sette sconfitte il suo record personale (13-7), grazie anche alle buoni prestazioni nella notte da parte di Murray (22), Jokic (16) e Lyles (16). Thunder che nonostante la sconfitta mostrano come al solito grande carattere con George da 24 punti con 11 rimbalzi, Westbrook in tripla doppia (16-10-12) e Adams con 12 punti e 14 rimbalzi.



Boston Celtics-Dallas Mavericks 104-113

Partita importante per i Mavs, che conquistano un successo fondamentale per un eventuale corsa ad un posto nei playoff nella difficilissima Western Conference. I Celtics di Tatum (21) e Irving (19) subiscono un ulteriore ko, portando il loro record in fase di pareggio (10-10). I Mavs (9-9) grazie a Jordan (14-13), Barnes (20), Barea (20) e Doncic (15), portano a casa un risultato positivo contro un avversario molto difficile da gestire.



San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks 129-135

Partita dal punteggio elevato quella tra i texani e probabilmente la squadra più in forma nella Eastern Conference (dietro forse solamente ai Raptors di Leonard), nella notte Giannis Antetokounmpo (candidato MVP della stagione) mette a segno una grande performance da 34 punti con ben 18 rimbalzi, che supportata da Middleton (21), Brogdon (23) e Bledsoe (20 e 10 assist) vale la vittoria numero quattordici (14-5). Negli Spurs bene DeRozan (34) e Forbes (18). Belinelli in 17' mette a referto 12 punti con 4/9 dal campo (44%) con 2/5 da oltre l'arco (40%).



Sacramento Kings-Golden State Warriors 116-117

Partita molto combattuta quella disputata nella Bay Area, i Warriors ancora privi della loro stella (Steph Curry il quale tornerà a breve su i parquet NBA) e del loro pilastro difensivo Drayomond Green, devono far ancora affidamento a Durant e Thompson che nella notte rispondono in modo più che positivo mettendo a segno rispettivamente 44 punti (con 13 rimbalzi) e 31 punti. In doppia cifra anche Jones da 12 punti. Nei Kings egregia prestazione del rookie Bagley III con 20 punti e 17 rimbalzi, bene anche Hield (28).