Nba: Banchero non salva Orlando, Philadelphia ancora ko

L'azzurro segna 23 punti ma Boston stende i Magic, 76ers battuti da San Antonio. Sorride Milwaukee, Dallas travolge Memphis

ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS 120-126

Terza sconfitta in altrettante partite per i Magic di Paolo Banchero: Boston vince 126-120. L'azzurro mette a referto 23 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, ma anche un non esaltante 6/19 al tiro con -16 di plus/minus. Numeri che, uniti ai 18 di Wagner e ai 29 di Ross, non salvano i Magic, che crollano nel secondo tempo dopo il 68-68 dell'intervallo lungo. A trascinare i Celtics è Jayson Tatum, autore di 40 punti con 14/21 dal campo, con White che ne mette invece a referto 27. Boston sale a 3-0 di record, contro lo 0-3 dei Magic di Banchero.

MILWAUKEE BUCKS-HOUSTON ROCKETS 125-105

Continua il percorso netto di Milwaukee, a 2-0 di record dopo il 125-105 rifilato a Houston. Spettacolare Giannis Antetokounmpo: 44 punti e 12 rimbalzi con un favoloso 17/21 dal campo. Numeri che, uniti alla doppia doppia di Holiday (19 con 10 assist), stendono i Rockets, che partono male: il -20 finale è giustificato quasi totalmente dal 41-23 del primo quarto. Per Houston arriva il terzo ko in altrettante partite nonostante i 22 di Green e i 18 di Porter, oltre alla doppia di Smith (13 punti e 11 rimbalzi).

DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 137-96

Il primo ko di Memphis fa rumore: Dallas, infatti, dilaga e travolge 137-96 i Grizzlies, che partono male e dopo metà gara sono già fuori dal match. All'intervallo lungo, infatti, è 64-36 in favore dei Mavericks, trascinati naturalmente da Luka Doncic che con 32 punti e 10 assist vince il duello a distanza con Ja Morant, capace di metterne invece a referto 20 e senza conclusioni dall'arco contro il 4/9 da tre dello sloveno. Per Dallas bene anche Wood con 25 punti e 12 rimbalzi.

PHILADELPHIA 76ERS-SAN ANTONIO SPURS 105-114

Terza sconfitta per Philadelphia, che perde in casa contro San Antonio. Eppure, al Wells Fargo Center partono meglio i Sixers, avanti di 6 punti a fine primo quarto (25-19). Tra il secondo e il terzo periodo, però, arriva il sorpasso della squadra di Popovich, che con un 66-52 si porta in vantaggio, resistendo nell'ultimo parziale. Non bastano le doppie doppie di Embiid (40 punti e 13 rimbalzi) e Harden (12 punti e 12 assist, ma anche un deludente 4/18 al tiro), oltre ai 25 di Maxey. Gli Spurs, infatti, mandano sei giocatori in doppia cifra: il migliore è Vassell con 22 punti.

SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES CLIPPERS 109-111

Ai Clippers serve un super Paul George per imporsi a Sacramento: finisce 111-109 per Los Angeles grazie ai 40 punti con 16/31 al tiro, 6 rimbalzi e 6 assist del leader della formazione di Lue. I Kings vanno ad un passo dal completare la rimonta dopo il 34-25 in favore degli ospiti nel terzo periodo: non bastano i 36 punti di Fox e i 19 di Murray, visto che oltre a Huerter e Sabonis non ci sono giocatori in doppia cifra. Per i Clippers è la seconda vittoria in altrettante partite, mentre Sacramento è a 0-2 di record.

CHICAGO BULLS-CLEVELAND CAVALIERS 96-128

Prima vittoria stagionale per Cleveland, che domina a Chicago. Con un super Donovan Mitchell (32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist con 10/19 dal campo), i Cavs si impongono 128-96, dominando nel primo tempo e nel finale. All'intervallo lungo è infatti 70-54 per gli ospiti, che poi con il +18 del quarto periodo tengono definitivamente a distanza i Bulls. LaVine (23 punti) e Vucevic (16) non bastano: sono solo 13 per DeRozan, mentre oltre a Mitchell sono in cinque ad andare in doppia cifra per Cleveland. Tra questi, Mobley a 16 e Love (con anche 12 rimbalzi) e Osman a quota 15. Secondo ko in tre partite per Chicago.

MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 112-109

Dopo due ko arriva la prima vittoria per Miami, che batte 112-109 Toronto. Eppure, gli Heat rischiano di subire una clamorosa rimonta: se all'intervallo lungo è infatti +21 per i padroni di casa (71-50), nella ripresa i Raptors riducono sensibilmente le distanze, chiudendo alla fine con un solo possesso di svantaggio. Non bastano i 23 punti di Siakam e Trent: Jimmy Butler ne mette a referto 24 con 7/16 al tiro e guida Miami verso il primo successo in Regular Season. Toronto, invece, è a 1-2 di record.

DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 122-117

Dopo la vittoria al Chase Center contro gli Warriors campioni in carica, Denver si ripete e batte 122-117 Oklahoma, centrando il secondo successo consecutivo. Match equilibrato che si decide nel finale e dopo il 55-55 dell'intervallo lungo. I Thunder vanno ko nonostante i 28 punti di Gilgeous-Alexander, mentre con 19 punti, 16 rimbalzi e 13 assist è ovviamente Nikola Jokic a trascinare i suoi. Oltre all'Mvp delle ultime due Regular Season, autore di una tripla doppia, arrivano anche i 22 punti di Porter e i 21 di Caldwell Pope, mentre i 19 con 12 rimbalzi di Giddey non aiutano Okc ad evitare il secondo ko in altrettante partite in questo avvio di stagione.

INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 124-115

Con un dirompente terzo quarto, Indiana batte 124-115 Detroit. Se il +10 in favore dei Pistons regge anche all'intervallo lungo (56-52 in favore degli ospiti), è il 36-23 al rientro sul parquet del Bankers Life Fieldhouse a risultare decisivo per la prima vittoria stagionale di Indiana, che sorride grazie ai 51 punti della coppia composta dal canadese Mathurin (27) e da Tyrese Haliburton (24 con 10 assist). Cunningham, autore di 22 punti, non salva invece Detroit dal secondo ko consecutivo.