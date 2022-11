Nba: Banchero e i Magic stendono Golden State

NBA

© Getty Images Partita perfetta per Orlando e per Paolo Banchero: l'azzurro, infatti, mette a referto 22 punti nel 130-129 con cui i Magic battono i campioni in carica di Golden State. Inutili i 39 di Steph Curry e i 27 di Klay Thompson: quarto ko di fila per gli Warriors. Colpo esterno, invece, di Denver, che con Nikola Jokic (15 punti, 13 rimbalzi e 14 assist) supera 122-110 Oklahoma: tripla doppia numero 79 per il serbo, che supera Wilt Chamberlain.

ORLANDO MAGIC-GOLDEN STATE WARRIORS 130-129

Fanno festa Orlando e Paolo Banchero, ancora ko Golden State: il 130-129 con cui i Magic battono i campioni in carica, infatti, è il quarto risultato negativo consecutivo per la formazione di Steve Kerr. Eppure, dopo il 30-30 del primo quarto, nel secondo gli Warriors sembrano trovare l'accelerazione giusta: a metà gara, infatti, è 65-53 in favore degli ospiti. Con un secondo tempo da 77 punti, però, Orlando trova la rimonta e resiste al tentativo finale di riavvicinamento di Golden State grazie non solo a Paolo Banchero (22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist con 8/17 dal campo) ma anche da Suggs (ispiratissimo a quota 26 con 9 assist) e Wagner (19 punti con 7/12 al tiro). Di fronte a questi numeri, neanche gli Splash Brothers possono fare qualcosa: per l'Mvp delle scorse Finals Steph Curry arriva il massimo stagionale, 39 punti con anche 9 assist e un favoloso 8/15 dall'arco, non troppo diverso dal 7/15 di Klay Thompson che gli frutta 27 punti. A mancare è l'apporto dalla panchina, visto che solo Poole è in doppia cifra (11) tra i non inseriti nel quintetto titolare, con Looney e Wiggins a quota 17 e 15. Per Golden State ora il record è di 3-6, mentre per Orlando e per Banchero arriva il secondo successo stagionale dopo il 113-93 rifilato a Charlotte.



OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS 110-122

Nikola Jokic ancora una volta nell'Olimpo dell'Nba: con i 15 punti, i 13 rimbalzi e i 14 assist messi a referto nel 122-110 con cui Denver batte Oklahoma, il serbo diventa il centro con più triple doppie della storia. Sono 79, una in più di Wilt Chamberlain. Serata perfetta, dunque, per l'Mvp delle ultime due Regular Season, che contribuisce al successo dei Nuggets che matura solo nel finale nonostante il +14 dell'intervallo lungo. Serve un 29-15 nell'ultimo parziale per vedere la quinta vittoria di Denver e la quarta sconfitta, dopo quattro successi consecutivi, dei Thunder. Gilgeous-Alexander le prova tutte: 37 punti con 13/17 dal campo e 11/11 ai liberi, però, non bastano, visto che non arriva un vero e proprio contributo dalla panchina. Ad andare in doppia cifra sono anche il connazionale canadese Dort, a quota 19, Giddey (16) e Robinson-Earl (10). Jokic, però, è ben circondato da Gordon, che ne mette a referto 27, e da Jamal Murray, a quota 24, per un quintetto tutto oltre 10 punti grazie anche agli 11 di Porter Jr e Caldwell-Pope.