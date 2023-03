Nba: Banchero e Fontecchio battono i Clippers e Boston, ko Denver e Golden State  

NBA

Orlando e Utah stendono Los Angeles e i Celtics con 12 e 8 punti per i due azzurri. Nuggets e Warriors cadono contro New York e i Grizzlies

© afp Nella notte Nba, sorridono gli italiani: gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (8 punti) stendono 118-117 Boston, mentre Orlando batte 113-108 i Clippers a Los Angeles, con Paolo Banchero che ne mette a referto 12. Sconfitte pesanti per Denver e Golden State: i Nuggets crollano 116-110 al Madison Square Garden contro i New York Knicks, mentre gli Warriors perdono ancora in trasferta, con i Memphis Grizzlies che vincono 133-119.

UTAH JAZZ-BOSTON CELTICS 118-117

Sorridono Simone Fontecchio e Utah, che superano 118-117 Boston imponendosi nei minuti finali. Partita che i Jazz vincono infatti in rimonta, considerando il +10 in favore dei Celtics (34-24) dopo il primo quarto. Tra i protagonisti assoluti del match c'è Markkanen: il finlandese mette a referto una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, mentre l'azzurro chiude a quota 8. Non bastano i 25 punti di Brown e i 23 di Williams per i vicecampioni in carica, che pagano la serata storta al tiro (4/12) di Jayson Tatum. Boston scivola al terzo posto ad Est con 49-23 di record, superata da Philadelphia, mentre Utah entra in zona play-in con 34-36 di record: in questo momento sarebbe scontro diretto contro Minnesota per restare in corsa per la post Season.

LOS ANGELES CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 108-113

Sorride anche Paolo Banchero, che con i suoi Magic si impone 113-108 a Los Angeles contro i Clippers. Un match vinto in rimonta, visto che a fine terzo quarto i padroni di casa erano avanti 82-74. George (30 punti) e compagni non riescono a gestire dopo il 27-17 del terzo quarto, utile a siglare il vantaggio dopo il 57-55 dell'intervallo lungo in favore degli ospiti. Tra le fila di Orlando sono decisivi i 55 punti complessivamente messi a referto da Fultz (28) e Carter (doppia doppia a quota 27 con 12 rimbalzi), mentre sono 12 con 6 rimbalzi e 6 assist per Banchero. Ai Clippers non bastano la doppia doppia con 16 punti e 16 rimbalzi di Zubac e i 14 di Westbrook. La franchigia di Los Angeles perde dopo quattro vittorie di fila ma resta quinta ad Ovest, Orlando sempre terzultima ad Est.

NEW YORK KNICKS-DENVER NUGGETS 116-110

Torna a perdere Denver, che crolla 116-110 al Madison Square Garden contro i Knicks. Dopo un allungo di New York contenuto dai Nuggets, decidono gli ultimi 12 minuti. Dopo il 91-91 di fine terzo quarto, i padroni di casa sorridono grazie al 25-19 del periodo conclusivo. Non bastano i 25 punti di Jamal Murray e la quasi tripla doppia di Jokic, che chiude con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. New York, invece, sorride grazie ai 24 di Brunson, ai 21 di Barrett e ai 20 di Randle, che segnano più della metà dei punti di squadra. I Knicks sono sempre quinti e con 42-30 di record, mentre Denver resta comunque in vetta alla Western Conference con 47-24 di record.

MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 133-119

Ennesimo ko in trasferta per Golden State, che in trasferta ha fatto meglio solo dei fanalini di coda San Antonio e Houston: solo 7 successi e ben 29 sconfitte. A Memphis finisce 133-119 per i Grizzlies, che chiudono il primo quarto sul +10 (33-23) e vanno all'intervallo lungo avanti di 12 punti (71-59). Gli Warriors provano a riportarsi sotto con il 41-33 del terzo periodo, ma i padroni di casa ricacciano indietro la formazione di Kerr con il 29-19 degli ultimi 12 minuti. Decisivi i 31 punti di Jackson e i 26 di Bane, mentre il migliore per i campioni in carica è Kuminga, a quota 24. Deludono sia Curry (16 punti con 5/15 al tiro) che Thompson (14 con 6/17 dal campo). Golden State scivola al settimo posto ad Ovest, mentre Memphis resta seconda insieme a Sacramento.

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 121-141

L'ottava vittoria consecutiva di Philadelphia è preziosissima: il 141-121 in casa di Indiana, unito al ko di Boston, vale il secondo posto ad Est per i Sixers, che partono forte e sono sul +10 a fine primo quarto. L'allungo finale, tuttavia, arriva soltanto nei 12 minuti conclusivi, con il 35-26 dell'ultimo periodo. A trascinare sono Embiid e Maxey, entrambi a referto con 31 punti e 7 assist, ma con il camerunense che aggiunge anche 7 rimbalzi. Bene anche Harris, a quota 24, assente James Harden. Ai Pacers, invece, non bastano i 25 punti di Nesmith, i 22 di Nembhard e i 20 di Turner: Indiana resta a 32-39 di record e si allontana dal play-in della Eastern Conference.

WASHINGTON WIZARDS-SACRAMENTO KINGS 118-132

Continua il testa a testa al secondo posto ad Ovest tra Sacramento e Memphis: i Kings vincono 132-118 a Washington salendo a 43-27 esattamente come i Grizzlies. Gli ospiti si impongono in tutti i parziali e all'intervallo lungo sono già sul +11 (71-60), poi gestiscono nella ripresa aumentando, seppur di poco, il vantaggio. Ancora decisivo Domantas Sabonis, ad un rimbalzo dalla tripla doppia e capace di mettere a referto 30 punti e 10 assist. Non bastano i 33 di Kyle Kuzma per i padroni di casa, al momento fuori zalla zona play-in e superati da Chicago.

CHICAGO BULLS-MIAMI HEAT 113-99

Scontro diretto fondamentale per la post Season nella Eastern Conference: lo vince Chicago, che supera 113-99 Miami e si prende il decimo posto che vale il play-in. I Bulls ottengono il +14 finale già nei primi 12 minuti (33-19), poi chiudono addirittura il primo tempo sul +27 (70-45), tirando i remi in barca nella ripresa. Gli Heat riescono solo a rendere meno amaro il ko, ma la sostanza non cambia. Inutili i 23 punti di Adebayo e i 24 di Butler, gli stessi messi a referto da DeRozan che aggiunge anche 10 assist e chiude in doppia doppia. Miami è a 38-34 di record: un ko che per ora non allontana il sesto posto di Brooklyn che vale l'accesso diretto ai playoff.

TORONTO RAPTORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 122-107

Sorride Toronto, che batte 122-107 Minnesota e condannando i Timberwolves, decimi ad Ovest ma a rischio aggancio da parte dei Lakers. I canadesi si impongono in tutti i parziali, ipotecando già prima dell'ultimo quarto la vittoria. Sono 28 punti per VanVleet e 27 con 10 rimbalzi per Siakam, mentre agli ospiti non bastano i 22 di Reed, che sbaglia solo due tiri (8/10). Nella Eastern Conference, i Raptors sono noni in classifica con 35-36 di record grazie alla terza vittoria consecutiva: ad oggi, sarebbe play-in contro i Bulls in casa, mentre Minnesota se la vedrebbe a Salt Lake City contro i Jazz di Simone Fontecchio.