Nba: avanzano Pheonix, Dallas e Philadelphia

playoff nba

Suns, Mavericks e 76ers chiudono le serie con Pelicans, Jazz e Raptors e passano il turno

Nella notte Nba, si chiudono tre serie del primo turno di playoff. Phoenix vince 115-109 in casa dei Pelicans con un super Chris Paul (33 punti e 100% al tiro) e mette a segno la vittoria del 4-2: se la vedrà ora con Dallas, che passa 98-96 sul campo di Utah grazie a Doncic (24). Ad Est, invece, Philadelphia domina a Toronto contro i Raptors, travolti 132-97 con la doppia doppia di Embiid (33 con 10 rimbalzi): i Sixers sfideranno Miami. Getty Images

NEW ORLEANS PELICANS-PHOENIX SUNS 109-115

Con un super Chris Paul, Phoenix batte i Pelicans e chiude la serie sul 4-2, qualificandosi per la semifinale di Western Conference contro Dallas. Il trascinatore dei Suns non sbaglia neanche un tiro e chiude con 33 punti, 4 rimbalzi e 8 assist con 14/14 al tiro, 1/1 dall'arco e 4/4 ai liberi. Prestazione monumentale che permette alla capolista ad Ovest in Regular Season di imporsi in rimonta nel finale, visto che serve il 33-24 dell'ultimo quarto per ribaltare il -3 (85-82) in favore di New Orleans, che si aggrappa ancora ad un Ingram da 21 punti e 11 rimbalzi. Tra le fila di Phoenix, anche Ayton è precisissimo al tiro: 22 punti con 10/12 dal campo e 2/2 a cronometro fermo. Piovono buone notizie per Williams: i vicecampioni in carica, infatti, riaccolgono in campo anche Devin Booker che mette a referto 13 punti. Con questa vittoria, Phoenix si regala la serie contro i Mavericks di Doncic, mentre New Orleans saluta dopo una grande serie e una qualificazione ai playoff tutt'altro che scontata ad inizio stagione.

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 96-98

A sfidare Phoenix sarà proprio Dallas, che si impone in casa di Utah per 98-96 e mette a segno la vittoria del 4-2. A Salt Lake City, a fare la differenza è il 36-19 del terzo quarto in favore dei Mavericks, parziale utile a rimontare il -12 (53-41) incassato nel primo tempo contro i Jazz. A spezzare l'equilibrio finale è la tripla di Brunson, che chiude a quota 24 punti esattamente come Luka Doncic capace di mettere a referto anche 9 rimbalzi e 8 assist, andando vicinissimo ad una tripla doppia con 8/21 al tiro e 4/10 dall'arco. I Jazz, invece, non vanno oltre i 23 di Donovan Mitchell, che supera il 50% dal campo (9/17) aggiungendo inoltre 8 rimbalzi e 9 assist. Sono 19, invece, per Bogdanovic, che ha a disposizione la tripla del sorpasso in favore di Utah nel finale, ma la conclusione da oltre l'arco si ferma contro il ferro. Inutile anche la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di Gobert. Dallas si guadagna così la semifinale contro la capolista ad Ovest in Regular Season: sfiderà Phoenix nella serie che mette in palio la finale di Conference.

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 97-132

Philadelphia non sbaglia e raggiunge la semifinale ad Est travolgendo 132-97 Toronto, chiudendo la serie sul 4-2. Dopo due ko consecutivi, i Sixers si ritrovano e si impongono in Canada grazie ad un ottimo Joel Embiid: 33 punti e 10 rimbalzi col 67% dal campo (12/18) per il camerunense, che segna solo in area e realizza anche 9 liberi. Match senza storia: i Raptors reggono solo la prima metà di gara, chiusa sul 62-61 in favore degli ospiti. Serve allora una super ripresa da 70-36 a garantire il passaggio del turno a Philadelphia, che può godersi anche un Maxey ad 25 punti e 5 triple e la doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di Harden. Tra le fila di Toronto, invece, non bastano Boucher e Siakam: doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi per il canadese, mentre il camerunense mette a referto 24 punti con 7 rimbalzi e 7 assist. I 76ers centrano dunque la semifinale: se la vedranno con Miami, prima in Regular Season, con l'obiettivo di raggiungere la serie conclusiva della Eastern Conference contro una tra Boston e Milwaukee. Stagione finita, invece, per Toronto, capace comunque di dire la sua in una serie che vedeva nettamente sfavoriti i Raptors.